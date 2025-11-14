Prípad, ktorý otriasol Slovenskom, má dohru: Iba 11-ročné dievča opili, vyzliekli a brutálne zbili. Súd vyniesol rozsudok

Obžalovaná Ela M. z kauzy šikany dieťaťa v areáli bývalého družstva v Miloslavove v okrese Senec dostala úhrnný 12-mesačný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní 30 mesiacov.
Mestský súd Bratislava I ju v piatok uznal za vinnú zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Skutok spáchala ako mladistvá. Rozsudok nie je právoplatný.
Zákaz požívania alkoholu, vraj sa na videách bavila
Samosudca uložil aj probačný dohľad nad správaním obžalovanej. Má tiež zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok a zákaz vstupu na miesto, kde bol skutok spáchaný. Musí sa tiež verejne ospravedlniť v tom čase maloletej poškodenej a absolvovať výchovný program.
„Videá preukazujú to, že vy ste sa na tom bavili,“ zdôraznil samosudca Mestského súdu Bratislava I s tým, že súčasťou incidentu boli aj ďalšie v tom čase maloleté osoby. Dôsledkom skutku je podľa neho spôsobená ťažká ujma na zdraví poškodenej.
Viacerí kamaráti mali v januári 2022 napadnúť, opiť a vyzliecť vtedy 11-ročné dievča. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci Miloslavov v areáli bývalého družstva.
