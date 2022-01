Polícia šírenie šokujúcich videí z Miloslavova zatiaľ nestíha. Zákon o kyberšikane sa na ne nevzťahuje

Ako sme vás začiatkom januára informovali aj my, polícia začala trestné stíhanie vo veci lúpeže. Neskôr začala ďalšie trestné stíhanie vo veci úmyselného trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe v súbehu s úmyselným trestným činom výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva.

Zákon je v tomto prípade prikrátky

Incident, ktorý sa odohral v Miloslavove, šokoval celé Slovensko. Odvtedy každý s napätím sleduje, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať a či bude gang, ktorý je obvinený z napadnutia 11-ročného dievčaťa potrestaný, a ako. Pykať by mali nielen útočníci, ale aj tí, čo kruté videá uverejnili na internete a podieľali sa na ich šírení. Zdá sa však, že situácia sa komplikuje. Ako informuje portál TV Noviny, polícia šírenie videí z Miloslavova zatiaľ nestíha. Zákon o kyberšikane je totiž na ne prikrátky.

Zákon o kyberšikane bol prijatý len nedávno, no vzhľadom na to, že v tomto prípade sa použiť nedá, budú nevyhnutné úpravy. Trauma, ktorú 11-ročné dievča utrpelo, je pritom dvojnásobná. Akoby nestačil samotný útok, videá z incidentu sa rýchlo začali šíriť aj po internete. Aj keď polícia ubezpečuje, že vyšetrovanie ani zďaleka nekončí, stíhať zatiaľ môže len samotný útok, nie šírenie videí, ktoré boli počas incidentu nahraté a neskôr uverejnené.

Problém predstavuje súhlas

Šikana sa pritom v online priestore vyskytuje čoraz častejšie a naberá obludnejšie rozmery. Nový paragraf by sa mal preto zaoberať práve osočovaním, zastrašovaním, ponižovaním či zdieľaním súkromných fotiek a videí prostredníctvom internetu. Aj keď by sa mohlo zdať, že nový zákon by mal byť v prípade videí z Miloslavova jednoducho aplikovateľný, opak je pravdou. Týka sa totiž len videí, ktoré boli získané so súhlasom nahrávanej osoby, no zverejnené už boli bez súhlasu.

Ministerstvo spravodlivosti preto uvažuje nad zmenou, ktorá by sa týkala práve súhlasu. Páchatelia sa však napriek diere v zákone trestu zrejme nevyhnú. Polícia by ich mohla stíhať vďaka paragrafu o ohrozovaní mravnosti. V takom prípade môže páchateľom hroziť trest vo výške 2 až 5 rokov. Muži zákona môžu uplatniť aj paragrafy týkajúce sa ohovárania, nebezpečného prenasledovania, vydierania, sexuálneho zneužívania, ale aj výroby detskej pornografie.