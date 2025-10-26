Prieskum ukázal tvrdú realitu: Až tretina Slovákov nemá žiadne úspory, väčšina robí túto rovnakú chybu

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Až tretina Slovákov nemá žiadne úspory.

Tretina Slovákov nemá žiadne úspory, rovnaký podiel ľudí má nasporenú sumu maximálne do 2000 eur. Len osem percent disponuje úsporami nad 2000 eur. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu investičnej spoločnosti Amundi Czech Republic, ktorý realizovala agentúra STEM/MARK v septembri tohto roka.

Až 52 % ľudí drží svoje úspory na bežných bankových účtoch, kde sa ich hodnota podľa spoločnosti v čase nezvyšuje. Ďalších 39 % využíva na zhodnotenie svojich financií sporiace účty a menej ako štvrtina Slovákov dáva peniaze do investícií.

Väčšina peňazí leží na bežných účtoch

„Úspory Slovákov sú relatívne nízke a navyše postupom času strácajú na hodnote, pretože ich väčšina leží na produktoch s minimálnym zhodnotením. K zhodnoteniu úspor a budovaniu finančnej nezávislosti môžu napomôcť rôzne spôsoby finančného plánovania vrátane pravidelného investovania. Pozitívnym signálom je, že viac ako polovica ľudí už uvádza, že sa o investície aspoň do istej miery zaujíma,“ uviedol Miroslav Ovčarik zo slovenskej pobočky spoločnosti.

Ilustračná foto: Pexels

Záujem o investovanie síce postupne rastie, no aj napriek tomu až 76 % ľudí neinvestuje vôbec. Aktívne sa tomu venuje približne štvrtina obyvateľov, a to najmä muži, osoby s vyšším vzdelaním a obyvatelia väčších slovenských miest. Najčastejšie využívajú podielové fondy, ETF fondy a kryptomeny. Z prieskumu vyplynulo, že viac ako polovica Slovákov by k dosiahnutiu finančnej nezávislosti privítala vyšší príjem z práce alebo podnikania.

Hlavnou prekážkou je nedostatok peňazí

Mladšie generácie sa zaujímajú o nové digitálne nástroje a investičné aplikácie, zatiaľ čo staršie viac dôverujú tradičným bankovým produktom. Tento rozdiel odráža aj celkový prístup k financiám a ochotu riskovať.

Najčastejším dôvodom, prečo Slováci ešte nezačali investovať, je, že nemajú dostatok voľných finančných prostriedkov. Túto bariéru uviedlo až 64 % opýtaných. Ďalšími prekážkami sú obavy z rizika a nedôvera voči bankám, investičným spoločnostiam a finančným poradcom. Tretina ľudí priznala aj maximálnu obozretnosť, pričom v oblasti financií nikomu nedôveruje a spolieha sa len na seba.

Čo pre Slovákov znamená finančná nezávislosť

Pojem finančná nezávislosť si 63 % Slovákov vysvetľuje ako možnosť nežiť od výplaty k výplate. Ženy ju častejšie vnímajú ako pokoj a istotu, že zvládnu nečakané výdavky, zatiaľ čo muži si ju spájajú aj s možnosťou prestať pracovať alebo kedykoľvek odísť do dôchodku.

