Prídete o peniaze a ani neviete ako: Ak cestujete lietadlom, dajte si pozor na túto vec. Popáli sa nejeden turista

Foto: TASR - Ján Krošlák

Roland Brožkovič
S rastúcim časom stráveným na letiskách stúpa aj riziko zbytočných výdavkov.

Letiská sú štartovacou čiarou dovoleniek, no často aj miestom, kde nepozornosť a emócie oberú cestujúcich o značnú časť rozpočtu. Podľa odborníkov sú práve letiská prostredím, ktoré je navrhnuté tak, aby v ľuďoch vyvolávalo impulzívne správanie a podnecovalo neplánované míňanie.

S rastúcim časom stráveným na letiskách, a to najmä pri prestupoch alebo skorých ranných letoch, stúpa aj riziko zbytočných výdavkov. Jesenné mesiace sú pre Slovákov obľúbeným časom na cestovanie. Letenky mimo hlavnej sezóny sú cenovo výhodnejšie a čoraz viac cestujúcich volí nielen európske mestá, ale aj vzdialenejšie exotické destinácie.

Na letisku necháme 126 eur

Medzi najžiadanejšie patria Taliansko, Španielsko, Grécko, Cyprus, Portugalsko a Malta, pričom rastie záujem aj o Thajsko a Indonéziu. Priemerná cena jesennej letenky sa pohybuje na úrovni 144 eur, čo je takmer o osem percent menej ako v letných mesiacoch. Túto úsporu však často vykompenzujú výdavky priamo na letisku. Podľa amerických dát minie priemerný cestujúci na letisku približne 126 eur.

Najčastejšie ide o náklady spojené s jedlom, nápojmi a nákupmi v duty free zónach, ktoré sú marketingovo nastavené tak, aby pôsobili výhodne, hoci často nie sú. „Letiská pracujú s emóciami. Vzrušenie z cesty, nervozita z odletu aj očakávanie oddychu robia ľudí zraniteľnejšími pri nákupných rozhodnutiach,“ hovorí Daniela Chovancová z Kiwi.com.

Foto: Pexels

Odborníci preto odporúčajú viacero spôsobov, ako výdavky eliminovať. Jedným z najčastejších zbytočných nákladov sú poplatky za nadváhu batožiny. Cestujúci by si preto mali kufor odvážiť ešte doma a ak je to nutné, vopred si online priplatiť väčší batožinový limit. Významnou položkou môže byť aj voda. Opakovane použiteľná fľaša, ktorú si cestujúci naplní po absolvovaní bezpečnostnej kontroly, ušetrí niekoľko eur a zároveň znižuje ekologickú stopu.

Ušetriť sa dá aj na jedle. Vlastné občerstvenie ako sendviče, sušienky alebo ovocie možno preniesť cez kontrolu, pokiaľ neobsahuje tekutiny. Takéto jedlo je spravidla lacnejšie, chutnejšie a zdravšie ako ponuka letiskových fastfoodov. Duty free zóny nemusia byť výhodou. Ceny parfumov, kozmetiky či alkoholu sú často porovnateľné alebo dokonca vyššie ako v bežných obchodoch. Najlepšou ochranou pred impulzívnymi nákupmi je pripravený zoznam a rýchla online kontrola cien.

Nezanedbateľné sú aj náklady na zábavu. Letiskové ceny za časopisy, knihy alebo WiFi pripojenie bývajú vysoké. Oveľa výhodnejšie je pripraviť si podcasty, hudbu alebo seriály vopred. Napokon je tu doprava z letiska. Taxíky a shuttle služby patria k najdrahším možnostiam.

Výhodnejšia býva mestská hromadná doprava alebo aplikácie lokálnych taxislužieb, ktoré sa oplatí nainštalovať ešte pred cestou. Letiská sú miestom, kde sa stretáva komfort s konzumnou stratégiou. Kto sa však pripraví, ten nemusí míňať zbytočne. Ušetrené peniaze sa v cieľovej destinácii môžu premeniť na zážitky, ktoré majú väčšiu hodnotu ako náhodný nákup pri odletovej bráne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac