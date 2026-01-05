Príde Smer o členku? Gašpar otvoril dvere Republike, Beňová ju v minulosti rázne odmietla

Foto: SITA

Tomáš Mako
Poslankyňa Monika Beňová pred pár rokmi odmietala akúkoľvek spoluprácu s Republikou.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) dnes prekvapil vyjadreniami o možnej spolupráci so stranou Republika po parlamentných voľbách. Jeho stranícka kolegyňa a súčasná europoslankyňa Monika Beňová však spoluprácu pred pár rokmi výrazne odmietla a vyhrozila sa aj odchodom zo strany.

Na status z roku 2022 upozornila stránka Zomri.

Beňová v ňom zdôraznila, že je proti akýmkoľvek náznakom o spoluprácu s politickou stranou Republika a jej šéfom a súčasným europoslancom Milanom Uhríkom.

„Je to pre mňa osobne NO GO. Verím, že aj pre Smer-SD a jeho členov. Ak nie, ja zo strany odídem. Náznaky akejkoľvek spolupráce sú pre mňa osobne neakceptovateľné – v žiadnej podobe,“ vyjadrila sa europoslankyňa.

Tibor Gašpar dnes v rozhovore pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR) uviedol, že si strana Smer-SD vie predstaviť povolebnú spoluprácu s Republikou. Podľa neho ide o subjekt, s ktorým treba hovoriť. Rovnako uviedol, že sa nebránia ani spolupráci s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH).

Europoslankyňu sme požiadali o vyjadrenie, v prípade odpovede vás budeme informovať v článku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Republika nie je tabu: Smer naznačuje povolebnú spoluprácu. Tibor Gašpar hovorí o hľadaní spoločných hodnôt

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac