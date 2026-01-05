Príde Smer o členku? Gašpar otvoril dvere Republike, Beňová ju v minulosti rázne odmietla

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) dnes prekvapil vyjadreniami o možnej spolupráci so stranou Republika po parlamentných voľbách. Jeho stranícka kolegyňa a súčasná europoslankyňa Monika Beňová však spoluprácu pred pár rokmi výrazne odmietla a vyhrozila sa aj odchodom zo strany.
Na status z roku 2022 upozornila stránka Zomri.
Beňová v ňom zdôraznila, že je proti akýmkoľvek náznakom o spoluprácu s politickou stranou Republika a jej šéfom a súčasným europoslancom Milanom Uhríkom.
„Je to pre mňa osobne NO GO. Verím, že aj pre Smer-SD a jeho členov. Ak nie, ja zo strany odídem. Náznaky akejkoľvek spolupráce sú pre mňa osobne neakceptovateľné – v žiadnej podobe,“ vyjadrila sa europoslankyňa.
Tibor Gašpar dnes v rozhovore pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR) uviedol, že si strana Smer-SD vie predstaviť povolebnú spoluprácu s Republikou. Podľa neho ide o subjekt, s ktorým treba hovoriť. Rovnako uviedol, že sa nebránia ani spolupráci s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH).
Europoslankyňu sme požiadali o vyjadrenie, v prípade odpovede vás budeme informovať v článku.
