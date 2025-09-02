Pribudlo nové ohnisko nákazy: Hygienici upozorňujú na šírenie infekčného ochorenia, počet prípadov rastie

Foto: TASR/Denisa Horváthová

Lucia Mužlová
TASR
S príchodom do kolektívu sa môže situácia zhoršiť.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci zaznamenal v rámci okresu koncom augusta nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Ochorenie sa vyskytlo u jedného dieťaťa v obci Belina neďaleko Fiľakova. RÚVZ o tom informoval na svojej webovej stránke.

„Prípad bol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi na VHA v meste Fiľakovo a okolitých obciach v okrese Lučenec,“ priblížili hygienici.

Prípady pribúdali od začiatku leta

V 35. kalendárnom týždni v okrese Lučenec pribudlo celkovo deväť nových prípadov žltačky typu A. Hygienici v súčasnosti evidujú šesť aktívnych ohnísk ochorenia, a to v obciach Belina, Podrečany, Šíd, Radzovce a Šávoľ a v meste Fiľakovo. Ohnisko v obci Dobroč, o ktorom RÚVZ informoval v druhej polovici augusta, hygienici vylúčili. „Na základe ďalších doplňujúcich diagnostických vyšetrení sa ochorenie na VHA nepotvrdilo,“ vysvetlil RÚVZ.

Nárast prípadov žltačky typu A v regióne hygienici evidujú od začiatku leta. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. V súvislosti s výskytom ochorenia RÚVZ nariadil epidemiologické vyšetrovanie prípadov, lekársky dohľad a očkovanie úzkym kontaktom a tiež dezinfekciu a upratovanie v ohniskách nákazy.

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.

