Z pultov obchodov sťahujú obľúbenú pochúťku: Ak máte doma tento dezert, nekonzumujte ho. Peniaze vám vrátia

Ilustračná foto: Profimedia

Nina Malovcová
Obľúbený mrazený koláč s jablkami sťahujú z predaja.

Zákazníci, ktorí si v posledných dňoch zakúpili mrazený jablkový koláč s karamelom značky Vandemoortele, by mali zbystriť pozornosť. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR totiž oznámila, že výrobok sťahuje z predaja kvôli možnému riziku kontaminácie.

Ako informuje METRO na svojej oficiálnej webovej stránke, k preventívnemu stiahnutiu pristúpilo na žiadosť dodávateľa Vandemoortele Europe NV. Dôvodom je technická porucha pri výrobe, ktorá mohla spôsobiť výskyt cudzích telies vo výrobku.

Týka sa to konkrétnej šarže

Stiahnutý výrobok nesie názov Vandemoortele Jablkový koláč s karamelom. Ide o mrazený koláč s hmotnosťou 1800 gramov. Týka sa šarže s označením 530A5204 a dátumom minimálnej trvanlivosti 31. január 2027. Výrobok má EAN kód 5413476970831.

Foto: Metro

Bol predávaný v období od 21. augusta 2025 do 1. septembra 2025. Zákazníci, ktorí si tento výrobok zakúpili, by ho nemali konzumovať. Môžu ho vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO na Slovensku. Lehota na vrátenie výrobku je do 30. septembra 2025.

Bez dokladu to nepôjde

Za vrátený výrobok budú zákazníkom vrátené peniaze len po predložení predajného dokladu. V prípade, že ho zákazník nemá, môže požiadať obsluhu zákazníckej recepcie o vystavenie duplikátu dokladu, aby mohol uplatniť nárok na vrátenie peňazí.

Spoločnosť zároveň vyzýva svojich obchodných partnerov a zákazníkov, aby o stiahnutí informovali aj ďalšie osoby, ktorým mohol byť výrobok dodaný. V prípade, že koláč predávali ďalej, mali by zabezpečiť jeho spätné prevzatie. „Za spôsobené nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať k obojstrannej spokojnosti,“ uviedla Ing. Petra Bártová, vedúca oddelenia kvality v METRO SR.

