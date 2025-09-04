Pri Slovensku vyrastie šialený unikát za 82 000 000 €: Bude mať 135 metrov, z pohľadu naň zamrazí

Z projektu Top Tower sa má stať megastavba, ktorá v Európe nemá obdobu. Tento výnimočný objekt má ambíciu spojiť možnosti futuristickej architektúry, stavebnej originality a umeleckého presahu. Po dokončení by sa z neho mohla stať najvyššia budova v krajine, čím Praha preberie prvenstvo Brnu.
Ako pripomenul portál iDnes, v roku 2019 sa odhady investičných nákladov pohybovali na úrovni dvoch miliárd českých korún, čo predstavuje približne 82 miliónov eur. Developerská spoločnosť Trigema, patriaca miliardárovi Marcelovi Souralovi, bude okrem toho musieť prispieť Prahe 13 a magistrátu sumou asi 75,7 milióna českých korún (3,1 milióna eur).
Financie poputujú nielen v hotovosti, ale aj vo forme úprav verejného priestoru – revitalizácie parkoviska a podchodu pod Bucharovou ulicou, výstavby dvoch výťahov, nového priechodu pre chodcov či modernizácie priestranstva pred Poliklinikou Lípa.
135-metrový „vrakodrap“
Dominantou Top Tower bude konštrukcia vraku lode zasadená do 125-metrovej budovy. Dosiahne výšku rekordných 135 metrov, čím sa budova stane najvyššou v krajine. Aktuálne tento titul patrí 110-metrovej brnenskej N Tower. Ak sa projekt podarí zrealizovať podľa plánov, Praha získa nový multifunkčný priestor. V Top Tower by malo vzniknúť 250 nájomných bytov, obchody, kancelárie a zároveň kultúrne a zážitkové centrum.
„Ide o odvážny projekt s nezávislou dušou,“ opisuje spoločnosť na svojej stránke. Informuje, že projekt nadväzuje na západnú tradíciu konceptu „coliving“ – minimalistické bývanie s veľkorysým priestorom pre komunitu.
„Na malej úžitkovej ploche nájdete dômyselne poskladané všetko, čo potrebujete k pohodlnému a bezstarostnému životu, spoločné obytné priestory a kuchyne, ktoré priamo nabádajú k vzájomnému stretávaniu sa, zoznamovaniu, deleniu sa o denné radosti a spoločnému tráveniu voľného času.“
Projekt nevzniká bez kritiky. Pri zbere spätnej väzby od obyvateľov sa objavili námietky k vhodnosti a umiestneniu takejto gigantickej konštrukcie. Kritika zaznela aj zo strany opozície v miestnom zastupiteľstve. Medzi odporúčaniami pre developerov a mestskú časť zaznela potreba aktívnej komunikácie s verejnosťou – napríklad o parkovaní a doprave v metre –, ďalej dôraz na dostupné bývanie, zmenu názvu projektu do českého jazyka a tiež zabezpečenie športových a voľnočasových možností pre lokalitu.
Pre portál iDnes Soural zdôraznil, že projekt je situovaný mimo ochranného pásma mestskej pamiatkovej rezervácie a takisto mimo územia, kde platí zákaz výškových budov. Podľa jeho slov je objekt z celopražského hľadiska umiestnený tak, že z väčšiny miest v centre metropoly nebude viditeľný a nenaruší tak ani historickú panorámu Prahy. Architektonický návrh vraku lode vytvoril Tomáš Císař v spolupráci s umelcom Davidom Černým, ktorého nezameniteľný rukopis má stavbe dodať unikátnu hodnotu.
