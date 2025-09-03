Je to bežné, môže to však znamenať niečo strašné: Ak sa vám sníva o tejto veci, netreba to ignorovať

Michaela Olexová
Sny sú občas odrazom toho, čo nám v živote chýba.

Aj z toho dôvodu mnohých ľudí vydesí, ak sa im sníva o podvádzaní partnera. Takéto sny pritom vôbec nie sú raritou – podľa štúdie z roku 2022, ktorej sa zúčastnilo tisíc ľudí, sen o nevere svojho partnera malo za uplynulý rok vyše 20 percent žien. 

„Sny jednoducho zachádzajú za bežné hranice,“ opisuje Deirdre Leigh Barrettová, profesorka psychológie a autorka knihy The Committee of Sleep.

Pre Women’s Health Magazine prezradila, ako ich správne interpretovať.

Čo pre mňa znamená akt nevery?

Odborníčka tvrdí, že pre správnu interpretáciu si musíte položiť základnú otázku: „Čo pre mňa znamená akt nevery?“ Možno je to pre vás ten najhorší podvod na svete. A možno je to dráždivá predstava, ktorá sa drží vo vašej fantázii.

Keď budete mať svoju definíciu, položte si pár doplňujúcich otázok: „Čo presne som robil z hľadiska nevery a ako som sa pritom v sne cítil? Bol to jednorazový flirt, opakovaná aféra? Bol partner v sne prítomný? Alebo som jeho prítomnosť iba cítil?“ Najdôležitejšia otázka však je:

Vyvoláva vo mne niečo v bdelom živote pocit, ktorý som cítil aj v tomto sne?

Práve táto otázka vám môže pomôcť odhaliť metaforický význam vášho sna.

Podvádzal som ja…

Podľa certifikovanej analytičky snov Laury Loewenbergovej, ak počas sna podvádzate vy, často to znamená, že sa za niečo vo svojom bdelom živote cítite previnilo. „Možno máte pocit viny, pretože robíte niečo, čo vám uberá z času, ktorý by ste mali venovať vzťahu.“

Foto: Pexels

Druhým častým vysvetlením je, že aj keď ste verní v súčasnom vzťahu, vždy to tak nebolo. „Nevera môže byť traumatická a je veľmi ťažké sa z nej vyliečiť.“ Ak sa vám o nevere sníva roky po tom, ako ste sa jej dopustili, možno je čas preskúmať, čo mohlo privolať návrat tohto pocitu viny a nedôvery. Podobným spôsobom si viete vyložiť sen o nevere aj v prípade, ak sa kvôli nej rozviedli vaši rodičia.

Ďalším častým vysvetlením je to, že vo vašom vzťahu chýba vášeň a vzrušenie. Môže to byť sen s osobou, ku ktorej cítite príťažlivosť v skutočnom živote. Alebo to môže ukazovať na vlastný pocit nenaplnenosti vo vzťahu.

„Sny o nevere sú brutálne úprimným odrazom na dynamiku vášho vzťahu,“ hovorí odborníčka.

Podvádzal ma partner…

Ak sa vám snívalo o tom, že partner „podvádza“ vás, možno sa vo vzťahu cítite ako piate koleso. Partner venuje príliš veľa času práci či iným ľuďom a vo vás zostáva pocit, že do vzťahu vkladáte viac ako on.

Tiež to môže znamenať pocit nedôvery alebo žiarlivosti voči partnerovi. A možným vysvetlením je aj to, že partner v bdelom svete skutočne vystupuje spôsobom, ktorý vo vás vyvoláva neistotu – napríklad, že flirtuje s inými ľuďmi.

„Najdôležitejšie je, aký má tento sen význam pre vás. Aké emócie vo vás vyvoláva a ako tieto emócie ovplyvňujú váš vzťah s partnerom,“ hovorí psychoterapeutka Christie Kederianová. „Možno potrebujete partnerovi vyjadriť svoje obavy a nechať ho, aby vás utešil a spojil sa s vami. Možno sa chcete vo vzťahu cítiť bezpečnejšie.“

Určite však svoj sen odkomunikujte s partnerom: „Rozprávať sa o veciach transparentne je väčšinou najužitočnejšie riešenie,“ dodáva Barrettová.

