Pri pohľade na protibunkrové monštrum sa trasie celý svet: Toto je bomba Američanov, ktorá mala zničiť jadrové ciele v Iráne

Spojené štáty zaútočili na tri kľúčové jadrové zariadenia v Iráne. Donald Trump označil útok na objekty Natanz, Isfahán a Fordo za „historický úspech“ a vyhlásil, že ide o predzvesť mieru. Nasadené boli desiatky lietadiel vrátane siedmich strategických bombardérov B-2. Kľúčovým momentom útoku bolo použitie špeciálnych protibunkrových bômb GBU-57, známych aj ako Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Tieto zbrane sú navrhnuté na ničenie cieľov hlboko pod zemským povrchom — ak prenikajú do betónu, ide o hĺbku 18 metrov, no pokiaľ sa stretnú so zeminou, majú dosah až do hĺbky 61 metrov. Jedným z terčov sa stalo zariadenie Fordo, ktoré je známe svojou odolnosťou a podzemným umiestnením. Spojené štáty počas celej operácie vypustili vyše 75 projektilov, z toho 14 najničivejších bômb GBU-57A/B MOP.

K cieľu sa doslova prevŕta, vybuchne až pri ňom

Prezývka „bunker-buster“ (ničiteľ bunkrov) pre americkú bombu nebola zvolená náhodne — podľa slov AS ide o najväčšiu nejadrovú bombu v americkom arzenáli schopnú zasiahnuť aj tie najhlbšie opevnené ciele.

Bombu GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) vyvinula spoločnosť Boeing v spolupráci s agentúrou DTRA (Defense Threat Reduction Agency). Ako informuje magazín Air & Space Forces, váži približne 13 600 kilogramov, je dlhá vyše 6 metrov a má priemer zhruba 80 centimetrov. Počas nedávnej operácie mala byť prvýkrát v histórii použitá v reálnom boji.

Podľa portálu Foundation for Defense of Democracies (FDD) je bomba GBU-57 navádzaná pomocou kombinácie GPS a inerciálneho navigačného systému. Po zameraní cieľa sa z výšky zrúti obrovskou rýchlosťou a následne sa začne zavŕtavať do zeme — umožňuje jej to plášť zo špeciálnej oceľovej zliatiny Eglin Steel (ES-1), navrhnutý tak, aby odolal extrémnemu preťaženiu počas hlbokého prenikania k cieľu ešte pred samotnou detonáciou.

Zatiaľ čo verejne dostupné údaje hovoria o schopnosti bomby preniknúť až 60 metrov do zeme, FDD upozorňuje, že novšie verzie by mohli zasiahnuť ešte hlbšie ciele. Ak cieľ nezničí po prvom údere, MOP možno nasadiť opakovane, pričom každý ďalší zásah postupne narúša obranu a preniká hlbšie.

Ide o extrémne špecializovanú zbraň, ktorú je schopné niesť iba jedno lietadlo amerického letectva — strategický bombardér B-2 Spirit. Ako pripomína BBC, odhadujeme, že iránske tunely vo Fordo sa nachádzali v hĺbke 80 až 90 metrov. Ani táto gigantická bomba preto zrejme nestačila na zničenie cieľa jediným zásahom a bolo potrebné zhodiť viacero kusov.

Práve táto kombinácia sily, presnosti a dosahu bomby GBU-57 robí zo Spojených štátov podľa Nicholasa Carla, výskumného manažéra Amerického podnikateľského inštitútu (AEI), jedinú krajinu na svete, ktorá dokáže viesť takýto typ útoku.