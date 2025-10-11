Pri pohľade na balistické monštrum sa má zvyšok sveta triasť: Toto je smrtiace eso, ktorým sa chváli Severná Kórea

Udialo sa tak v rámci vojenskej prehliadky, ktorú navštívili vysokí predstavitelia z Ruska a Číny. V sobotu o tom informovala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. Podujatie, ktoré bolo oslavou 80. výročia vládnucej Kórejskej strany práce, sa konalo v čase, keď líder Kim Čong-un získal posilnenú podporu Ruska po tom, čo vyslal tisíce severokórejských vojakov bojovať po boku ruských síl na Ukrajine.
Na prehliadke sa podľa zverejnených fotografií zúčastnili Dmitrij Medvedev, zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady a blízky spojenec prezidenta Vladimira Putina, čínsky premiér Li Čchiang a vietnamský líder To Lam, ktorí sedeli blízko Kima.
Neporaziteľná armáda Kim Čong-una
Prehliadka predstavila niektoré z najmodernejších severokórejských zbraní, vrátane novej medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-20, ktorú KCNA označila za „najvýkonnejší jadrový strategický zbraňový systém“.
Ulice severokórejskej metropoly zaplnili tisíce ľudí v tradičných krojoch, ktorí mávali národnými vlajkami a povzbudzovali, zatiaľ čo zbrane prechádzali hlavným ťahom mesta. Medzi vystavenými zbraňami boli strategické strely s plochou dráhou letu dlhého doletu, odpaľovacie zariadenia bezpilotných lietadiel a rakety zem-vzduch a zem-zem.
Kim vo svojom prejave vyzdvihol „neporaziteľnú“ armádu, ktorá podľa neho vždy posilňovala úsilie strany prekonať ťažkosti a priniesť svetlú budúcnosť. Zároveň ocenil bojového ducha severokórejských vojakov, ktorí sa zúčastňujú na bojoch po boku ruských síl na Ukrajine.
