Pri nočnom útoku na Kyjev bola zasiahnutá budova poľského veľvyslanectva. Minister Sikorski okamžite reagoval

Budova konzulárneho oddelenia poľského veľvyslanectva v Kyjeve utrpela škody pri rozsiahlom ruskom raketovom a dronovom útoku na ukrajinské hlavné mesto. Na sociálnej sieti X to v piatok oznámil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, ktorý zároveň potvrdil, že nikto z personálu neutrpel zranenia. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Práve som hovoril s veľvyslancom Lukasiewiczom, všetci sú v poriadku,“ napísal Sikorski. V súvislosti s incidentom vyzval na urýchlené poskytnutie systémov protivzdušnej obrany Ukrajine. „Ukrajina naliehavo potrebuje prostriedky protivzdušnej obrany,“ uviedol.

Podľa predchádzajúcich správ ukrajinských médií bol Kyjev v noci na piatok ráno vystavený jednej z najväčších vĺn ruských raketových a dronových útokov za posledné mesiace, pričom škody utrpelo viacero budov v meste vrátane vzdelávacích a zdravotníckych zariadení.

Rusko v noci na piatok vyslalo na Ukrajinu 539 dronov a 11 rakiet, oznámilo ukrajinské letectvo. Protivzdušná obrana zneškodnila 268 dronov a dve rakety. Terčom ruských útokov bol najmä Kyjev, odkiaľ hlásia 23 zranených. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že tento rozsiahly letecký útok ukázal, že Rusko nemá záujem o mier. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Podľa ukrajinského letectva bol nočný ruský útok najväčším od začiatku vojny. Rusko úspešne zasiahlo osem lokalít deviatimi raketami a 63 dronmi. Úlomky zo zostrelených dronov dopadli na najmenej 33 lokalít. V dôsledku elektronického boja sa stratilo 208 dronov. Vzdušné sily na platforme Telegram uviedli, že Rusko zaútočilo aj hypersonickou balistickou raketou Kinžal.

„(Rusko zaútočilo) hneď po tom, čo Putin telefonoval s (americkým prezidentom Donaldom) Trumpom. A robí to zámerne. Dosť bolo čakania! Putin jasne ukazuje, že úplne ignoruje Spojené štáty a všetkých, ktorí vyzývali na ukončenie vojny,“ napísal šéf ukrajinskej diplomacie na sociálnych sieťach. Dodal, že na Rusko musia byť okamžite uvalené sankcie a Ukrajine je potrebné poskytnúť všetky možné prostriedky na svoju obranu.

K útoku sa na sieti X vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Bol to jeden z najrozsiahlejších leteckých útokov – zámerne masívny a cynický,“ napísal. Podľa Zelenského Rusko vyslalo na Ukrajinu 550 dronov z toho minimálne 300 útočných rusko-iránskych dronov typu Šáhid. Hlavným terčom ruských útokov bolo hlavné mesto.

„Zvlášť pozoruhodné je, že prvé letecké poplachy v našich mestách a oblastiach sa včera začali ozývať takmer súčasne so správami médií o telefonáte medzi prezidentom Trumpom a Putinom,“ uviedol ukrajinský prezident.

