Pri Korčule objavili pod hladinou 7-tisíc rokov starú podmorskú cestu. Spájala ostrov s neolitickým mestom

Keď v roku 2021 objavil archeológ Mate Parica zo Zadarskej univerzity pomocou satelitných snímok staroveké osídlenie Soline, bol tu predpoklad, že to nebude jediný významný objav v tejto oblasti. A je to skutočne tak.

Objav Soline

Keď Parica a jeho kolegovia zbadali na dne mora niečo, čo vyzeralo, že by to mohlo byť vyrobené človekom, vrhli sa do prieskumu, ako píše portál Science Alert. V hĺbke 4 až 5 metrov objavili niečo ako kamenné múry, ktoré mohli byť kedysi súčasťou starovekého osídlenia.

„Šťastím je, že táto oblasť, na rozdiel od väčšiny častí v Jadranskom mori, je chránená pred veľkými vlnami vďaka množstvu ostrovov. To pomohlo uchrániť túto lokalitu pred jej prirodzeným zničením“, povedal Parica pre Reuters ešte v roku 2021.

Kamenná podmorská cesta

Teraz vedci hlásia ďalší objav v tejto lokalite. Ide o podmorskú kamennú cestu, širokú štyri metre, ktorá spájala staroveké osídlenie s dnes už izolovaným ostrovom Korčula. Aj novoobjavená podmorská cesta prežila iba vďaka ochrane ostrovmi. Dnes je, prirodzene, pokrytá hrubou vrstvou bahna.

Vedci sa domnievajú, že neolitická hvarská kultúra, ktorá kedysi obývala východný Jadran, postavila dnes už ponorenú osadu Soline, a tiež starobylú cestu. Pomocou rádiokarbónovej metódy a analýzou zachovalého dreva sa odhaduje, že osídlenie Soline môžeme datovať do obdobia až 4900 pred Kristom.

„Ľudia chodili po tejto ceste pred takmer 7-tisíc rokmi“, uviedla Zadarská univerzita vo svojom vyhlásení na Facebooku.

Toto nie je jediný objav, ktorý sa pri Korčule nachádza. Tí istí vedci objavili aj ďalšie podmorské osídlenie na opačnej strane ostrova a náramne sa podobá na Soline. Tu tiež našli aj rôzne neolitické artefakty ako čepele, kamenné sekerky či úlomky obetných predmetov.

Keďže sa podobné osady pod hladinou mora z obdobia neolitu nenachádzajú často, ide o významný a vzrušujúci objav pre archeológov a ukazujú, že ako naši predkovia dokázali žiť pred tisíckami rokov a dokázali si prispôsobovať krajinu napríklad tým, že si aj stavali cesty.