Pri európskom pobreží sa objavil najkrajší zabijak oceánu: Uzatvorili kilometre pláže, kontakt s ním môže byť fatálny

Foto: Sylke Rohrlach from Sydney, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Kontakt s na pohľad krásnym tvorom môže mať fatálne následky.

Turistom bolo zakázané vstupovať do vody na vyše 11 kilometrov dlhom úseku španielskej pláže Costa Blanca. Objavil sa na nej totiž vzácny morský živočích. Kto s ním však príde do kontaktu, môže skončiť veľmi zle.

Krásny zabijak

Ako informuje Mail Online, na plážach v oblasti Guardamar del Segura v Španielsku boli vyvesené červené vlajky po tom, ako sa na nich objavili takzvané modré draky. Sú označené za najkrajších zabijakov v oceáne. Morský slimák Glaucus atlanticus sa živí jedovatými časťami iných živočích a ich jed v ňom ostáva vo vysokých koncentráciách.

Kontakt s ním je mimoriadne nebezpečný, môže sa po ňom dostaviť silná bolesť, vracanie a v niektorých prípadoch môže nastať smrť. Ohrozené sú najmä deti, ľudia trpiaci alergiami, chorobami srdca a dýchacieho ústrojenstva, ale aj takí, ktorí boli týmto tvorom popŕhlení opakovane.

Foto: Flickr/lostandcold

Starosta Guardamar del Segura Jose Luis Saez upozornil, že do mora bude vstup zakázaný až do odvolania. Dodáva, že zatiaľ boli spozorované dva jedince modrého draka a napriek tomu, že sú malé a vskutku krásne, neodporúča sa k nim približovať.

Ľudia sa kúpu napriek zákazu

Podľa starostu už bola spustená preventívna akcia na zistenie, či sa v okolí vyskytujú aj ďalšie jedince. Mesto situáciu monitoruje a ľudí bude informovať o ďalších krokoch. Varuje, že ak modrého draka uvidíte, nedotýkajte sa ho, a to ani v rukaviciach. Ak predsa len dôjde ku kontaktu, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Žiaľ, ľudia sa v oblasti v mori kúpali aj napriek zákazu. Riskujú tak nielen vysokú pokutu, ale aj svoje zdravie. Nie je to prvý prípad, kedy muselo byť kúpanie v mori na tomto mieste zakázané. V roku 2018 sa tu objavil ďalší nebezpečný tvor Physalia physalis a po kontakte s ním musel byť do nemocnice prevezený 11-ročný chlapec. Našťastie, po ošetrení bol prepustený a zotavil sa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac