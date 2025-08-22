Pri európskom pobreží sa objavil najkrajší zabijak oceánu: Uzatvorili kilometre pláže, kontakt s ním môže byť fatálny

Turistom bolo zakázané vstupovať do vody na vyše 11 kilometrov dlhom úseku španielskej pláže Costa Blanca. Objavil sa na nej totiž vzácny morský živočích. Kto s ním však príde do kontaktu, môže skončiť veľmi zle.
Krásny zabijak
Ako informuje Mail Online, na plážach v oblasti Guardamar del Segura v Španielsku boli vyvesené červené vlajky po tom, ako sa na nich objavili takzvané modré draky. Sú označené za najkrajších zabijakov v oceáne. Morský slimák Glaucus atlanticus sa živí jedovatými časťami iných živočích a ich jed v ňom ostáva vo vysokých koncentráciách.
Kontakt s ním je mimoriadne nebezpečný, môže sa po ňom dostaviť silná bolesť, vracanie a v niektorých prípadoch môže nastať smrť. Ohrozené sú najmä deti, ľudia trpiaci alergiami, chorobami srdca a dýchacieho ústrojenstva, ale aj takí, ktorí boli týmto tvorom popŕhlení opakovane.
Starosta Guardamar del Segura Jose Luis Saez upozornil, že do mora bude vstup zakázaný až do odvolania. Dodáva, že zatiaľ boli spozorované dva jedince modrého draka a napriek tomu, že sú malé a vskutku krásne, neodporúča sa k nim približovať.
Ľudia sa kúpu napriek zákazu
Podľa starostu už bola spustená preventívna akcia na zistenie, či sa v okolí vyskytujú aj ďalšie jedince. Mesto situáciu monitoruje a ľudí bude informovať o ďalších krokoch. Varuje, že ak modrého draka uvidíte, nedotýkajte sa ho, a to ani v rukaviciach. Ak predsa len dôjde ku kontaktu, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
Bandera ROJA en las playas de Guardamar PROHIBIDO el BAÑO tras la aparición en Playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como Dragón Azul. pic.twitter.com/Ksy21uADmO
— José Luis Sáez (@JoseLSaezPastor) August 20, 2025
Žiaľ, ľudia sa v oblasti v mori kúpali aj napriek zákazu. Riskujú tak nielen vysokú pokutu, ale aj svoje zdravie. Nie je to prvý prípad, kedy muselo byť kúpanie v mori na tomto mieste zakázané. V roku 2018 sa tu objavil ďalší nebezpečný tvor Physalia physalis a po kontakte s ním musel byť do nemocnice prevezený 11-ročný chlapec. Našťastie, po ošetrení bol prepustený a zotavil sa.
