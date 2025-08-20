Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli

Máte vysnívanú dovolenku, no akosi sa neviete dokopať k tomu, aby ste si všetko naplánovali? Ani to nie je také ľahké – vybrať presné miesto, zabezpečiť ubytovanie, letenky, vytvoriť program, jednoducho, treba myslieť na množstvo vecí. Skúsené cestovateľky Lucia a Simona vám s tým ale pomôžu, naplánujú, poradia. Prezradia, ako si užiť veľa cestovania za málo peňazí, ale aj to, kam by šli, ak by dostali 5 000 eur.
Ako ste sa dostali k tomu, že pomáhate ľuďom hľadať dovolenku na mieru?
Pôvodne sme na Instagrame začínali s tým, že sme šírili svoje zážitky z ciest a pravidelne pridávali tipy na výhodné letenky a ubytovanie. Postupne nám však začali ľudia písať, či by sme im vedeli nájsť dovolenku na konkrétny termín, prípadne poradiť s ubytovaním a požičaním auta.
Zo začiatku sme ľuďom dovolenky hľadali zadarmo priamo na Instagrame. Správ však postupne pribúdalo toľko, že nám hľadanie zaberalo naozaj veľa času a nebolo možné to popri práci stíhať. Preto sme sa rozhodli založiť si profil na platforme Herohero a s dovolenkami ľuďom pomáhame už iba tam.
Suma za členstvo nie je vysoká a vzhľadom na to, koľko peňazí ľuďom pomôžeme ušetriť, si trúfame povedať, že sa to naozaj oplatí. Vďaka poplatku zároveň odfiltrujeme ľudí, ktorí o dovolenku vlastne ani nemali vážny záujem a chceli si ju nájsť len zo zvedavosti.
Dá sa podľa vás kvalitne a finančne výhodne cestovať po celý rok alebo sa to dá najmä počas letnej sezóny?
Zo svojich skúseností by sme povedali, že ak je človek flexibilný a nemusí cestovať iba počas letných prázdnin, je výhodnejšie vyraziť na dovolenku práve mimo tohto obdobia. Júl, august, Vianoce aj Veľká noc sú obdobím, keď ľudia cestujú najviac. Aerolinky a cestovné kancelárie s tým rátajú a podľa toho nastavujú ceny.
Cestovať sa však dá počas celého roka a mimo leta dokonca ešte lepšie. V mnohých obľúbených destináciách, ako je napríklad Grécko, Egypt či Tunisko, býva často v júni alebo v septembri príjemnejšie počasie, nie sú také extrémne horúčavy. Takže podľa nás je to aj z hľadiska ceny lepšie obdobie, kedy vyraziť práve na letnú dovolenku.
Aká destinácia je podľa vás najlepšia? Je nejaká, ktorej by ste sa radšej vyhli? Ktorá krajina je podľa vás takpovediac najväčšou turistickou pascou?
Určite sa nedá popísať jedna najlepšia destinácia. Veľmi záleží na tom, čo má človek rád. Niekto miluje prírodu a chce chodiť po horách, ďalší sa chce týždeň vyvaľovať na pláži a iný by najradšej objavoval pamiatky, pretože miluje históriu. Pre každého bude najlepšia destinácia vyzerať úplne inak.
Ani my sa v tomto nezhodneme. Simčina srdcovka sú určite Maldivy pre nádherné pláže a Srí Lanka pre prírodu. Lucka miluje mestá a najväčší dojem na ňu urobilo Japonsko. Najväčšou „wow“ destináciou bol pre nás však jednoznačne New York. Je to už dávno, pričom to bola naša prvá veľká dovolenka. Nikdy nezabudneme na ten moment, keď sme prvýkrát na vlastné oči videli mrakodrapy z filmov a sledovali západ slnka z Top of The Rock.
Z tých negatívnejších skúseností by sme spomenuli Izrael, ktorý sme navštívili v máji 2023. Tam sme sa necítili vôbec bezpečne, doprava bola pre turistov pomerne zložitá, letiskové kontroly boli extrémne a celková atmosféra na nás neurobila dobrý dojem. Takže tejto krajine by sme sa najskôr vyhli.
Ďalej, samozrejme, rôzne vojnové zóny a podobné oblasti. Pred kúpou leteniek je vždy dobré pozrieť sa na stránky ministerstva zahraničných vecí, kde sa spravidla nachádzajú aktuálne informácie o situácii v danej krajine. Podľa toho človek vie vyhodnotiť, či ju navštívi. A čo sa týka turistických pascí, asi by sme nepovedali, že existuje vyslovene nejaká krajina, ktorá by bola turistickou pascou. Skôr ide o podniky a lokality v rôznych krajinách. Preto je pri cestovaní vždy fajn čítať si recenzie, rozprávať sa s miestnymi a nechať si odporučiť tipy priamo od nich.
Akú najlacnejšiu a najlepšiu dovolenku ste doteraz zažili?
V tomto článku sa po odomknutí dozvieš
- kam by šli, ak by mali v ruke 500 alebo 5 000 eur;
- aké dovolenkové trendy si všímajú;
- ako podľa nich vyzerá ideálna dovolenka;
- kam by už nešli.
Po zakúpení predplatného tiež získaš
- Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
- Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku