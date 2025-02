Prezident Pellegrini sa vyjadril k výročiu vojny na Ukrajine: Verí, že utrpenie skončí a praje si udržateľný mier

Vojna na Ukrajine priniesla veľa nešťastia, obetí a zničenej krajiny. Pri príležitosti tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu to na sociálnej sieti uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Svetové spoločenstvo a lídri stoja pred zásadnou úlohou ako ukončiť toto ľudské utrpenie a nastoliť udržateľný mier akceptovaný všetkými zainteresovanými stranami,“ dodal.

Pellegrini verí, že diplomatické úsilie a dialóg, ktorý sa začal na medzinárodnej scéne, prinesú ukončenie vojny a nastolenie udržateľného mieru.

Zelenskyj povedal, že by odstúpil, ak by to znamenalo mier

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že je ochotný odstúpiť, ak to bude znamenať mier na Ukrajine. Zavtipkoval pritom, že svoj odchod by mohol vymeniť za vstup Ukrajiny do NATO. Informuje o tom portál dailymail.

Zelenskyj tiež povedal, že chce, aby americký prezident Donald Trump bol partnerom Ukrajiny a viac než len sprostredkovateľ medzi Kyjevom a Moskvou. Dodal, že Kyjev a Washington sú bližšie k dohode o prístupe USA k ukrajinským prírodným zdrojom výmenou za bezpečnostnú pomoc.

„Dosahujeme pokrok,“ povedal Zelenskyj počas tlačovej konferencie v Kyjeve. „Ide o dohodu, ktorá môže posilniť naše vzťahy, a kľúčové je vypracovať detaily, aby sa zabezpečila jej účinnosť,“ povedal Zelenskyj. „Teším sa na výsledok – spravodlivý výsledok.“