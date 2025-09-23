Prezident Pellegrini navrhuje zmenu pri rušení sviatkov. Týmto krokom chce zmierniť napätie v spoločnosti

Prezident Peter Pellegrini vyzval poslancov a vládu, že ak už rozhodujú o rušení štátnych sviatkov, nech ich nedelia akoby na sviatky dvoch kategórií, a nejatrili tak spoločnosť. Hlava štátu to uviedla vo videu na sociálnej sieti, v súvislosti so zámerom zrušiť v rámci konsolidácie verejných financií ako deň pracovného pokoja 17. november, a to natrvalo. Hovorí sa tiež o tom, že v roku 2026 by sa mohlo pracovať aj počas 8. mája (Deň víťazstva nad fašizmom) a 6. januára (Zjavenie Pána, známy ako Traja králi).
Prezident Pellegrini na poslancov parlamentu apeluje, aby ku všetkým trom dňom pristúpili rovnako a navrhli ich zrušiť na určitú dobu. Následne by podľa jeho slov mali byť prehodnotené prínosy pre ekonomiku. „Či vôbec to zrušenie dňa pracovného pokoja prináša požadovaný objem do štátnej kasy,“ uviedol.
Na vládu sa obrátil s tým, aby zo štátnych sviatkov nerobila rôzne kategórie, pretože sa sama rozhodla, že jeden považuje za menej významný, a ostatné dva za významnejšie, a teda niekde navrhuje úplné zrušenie a niekde dočasné. „Ak chcú zrušiť tri voľná počas štátnych sviatkov, nech pri všetkých troch to urobia dočasne a nech je pri všetkých troch šanca o dva alebo tri roky prehodnotiť, či to plní účel alebo nie a či natrvalo ostanú zrušené alebo nie,“ vyjadril sa. V súčasnosti považuje trvalé rušenie len 17. novembra za zbytočné vyvolávanie napätia v spoločnosti.
Proti zrušeniu už stihla vzniknúť petícia
Za zachovanie 17. novembra spúšťajú petíciu občianske iniciatívy Chcem tu zostať, Študentstvo za otvorenú kultúru a Sme v tom spolu. Celonárodnou petíciou „Zachovajme 17. november“ reagujú na politické rozhodnutie o zrušení Dňa boja za slobodu a demokraciu ako dňa pracovného pokoja. Podľa ich názoru ide o bezprecedentný útok na najdôležitejší symbol modernej slovenskej demokracie a odkaz Nežnej revolúcie.
Petícia je dostupná online. V rámci nej vyzývajú poslancov Národnej rady SR na dôrazné odmietnutie akýchkoľvek návrhov, ktoré by tento sviatok degradovali na bežný pracovný deň. Sú tiež toho názoru, že daný krok by nebol ekonomickým prínosom, ale fatálnou stratou pre národnú pamäť a občiansku identitu krajiny. „Toto nie je diskusia o ekonomike, je to diskusia o duši našej krajiny,“ skonštatovala zástupkyňa iniciatívy Študentstvo za otvorenú kultúru Linda Várošová. „Študenti v rokoch 1939 aj 1989 stáli v prvej línii boja proti totalitám. Je našou morálnou povinnosťou brániť ich odkaz. Siahnuť na 17. november je ako vytrhnúť stranu z učebnice dejepisu a tváriť sa, že sa nikdy nestala. To nedovolíme,“ dodala.
Iniciatívy tiež vystríhajú, že zrušenie daného sviatku by bolo nebezpečným precedensom relativizujúcim význam demokracie a slobody. Argumentujú aj tým, že daný deň je kľúčovou pripomienkou toho, že sloboda nebola a nie je samozrejmosťou, a to pre mladú generáciu, ktorá totalitu nezažila. „Naša iniciatíva sa volá Chcem tu zostať, pretože veríme v budúcnosť Slovenska. Ale chceme zostať v krajine, ktorá si ctí hrdinov, nie v krajine, ktorá na nich zabúda kvôli úsporám,“ dopĺňa Erik Kliment z predmetnej iniciatívy.
„Krajina, ktorá je ochotná obetovať najsilnejší symbol svojho boja za slobodu, stráca morálny kompas a prestáva byť atraktívnym domovom. Poslancom odkazujeme: Ak chcete, aby tu mladí ľudia zostali, neberte im dôvody byť na túto krajinu hrdí,“ uzavrel.
Voči rušeniu 6. januára ako dňa pracovného pokoja sa nedávno vymedzila aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS), keďže ide o cirkevný sviatok. Biskupi navrhujú hľadať iné riešenie, ako rušenie tohto sviatku. Uviedli to vo vyjadrení, ktoré prijali na svojom online zasadnutí.
„V diskusii o dočasnom rušení cirkevného sviatku ako dňa pracovného pokoja očakávame, že bude presne špecifikované spojenie ,dočasná výnimka‘ zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou,“ uvádza KBS. V súvislosti s hľadaním alternatívnych riešení uvádzajú, že by mohlo byť zohľadnené liturgicko-teologické opodstatnenie sviatkov. Otvorení sú diskusii o neprikázaných cirkevných sviatkoch, ako je napríklad 5. júl (sviatok sv. Cyrila a Metoda) či 15. september (sviatok Sedembolestnej Panny Márie).
