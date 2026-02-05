Pre obchod s Ruskom prepustila všetkých zamestnancov. Slovenská firma zo sankčného zoznamu teraz čelí konkurzu

Foto: Incoff Aerospace, SITA/AP

Martin Cucík
Slovenská spoločnosť Incoff Aerospace, ktorá je na sankčnom zozname USA pre dodávky komponentov do Ruska, smeruje do konkurzu po návrhu ruskej štátnej banky.

Bratislavská firma Incoff Aerospace sa profilovala ako jeden z mála slovenských podnikov v leteckom a vo vesmírnom priemysle. Ambície firmy siahali až k vypusteniu malých družíc, ktoré by sa dali využiť na reklamné účely v kozme. Vďaka sankciám pre vojnu na Ukrajine však teraz smeruje do konkurzu.

V roku 2021 spoločnosť Incoff Aerospace zaradila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) medzi vybrané najvýznamnejšie slovenské spoločnosti v kozmickom sektore. Spolu s firmami ako Sygic či Spacemanic.

Dnes je však všetko inak. Firma prišla o takmer všetky tržby už v roku 2022, dostala pokuty od slovenských úradov a prepustila všetkých zamestnancov. Do konkurzu ju posiela samotná ruská Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu. Informovali o tom Hospodárske noviny.

Problémy pre vojnu na Ukrajine

V marci 2022 sa firma ocitla na sankčnom zozname amerického ministerstva obchodu ako vôbec jedna z prvých európskych spoločností a jediná zo Slovenska. Bolo to v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Dôvodom bolo podozrenie, že fungovala ako sprostredkovateľ.

Dodávala americké súčiastky a technológie, ktoré vraj končili v ruských vesmírnych a vo vojenských programoch, vrátane podpory bezpečnostných služieb, obranného výskumu a vývoja. Sankcie znamenali okamžitý zákaz prístupu k americkým technológiám.

Peter Ostromecký, konateľ a majiteľ firmy, má ukrajinsko-poľské korene. V rozhovore pre Aktuality v apríli 2022 sa netajil rozsiahlymi kontaktmi na vplyvných ľudí nielen vo východnej Európe, ale aj celosvetovo. Firma vraj mala v pláne dopraviť do kozmu družice, ktoré by sa dali použiť na reklamné účely.

Pomoc Ibrahima Maigu v Mali

Ostromecký je známy aj svojou činnosťou v oblasti obchodu so zbraňami. Ako informoval Denník N, spoločne s Jaroslavom Kuracinom, majiteľom stredoslovenskej zbrojovky Grand Power, ktorá vyrába ručné zbrane, sa pokúšal presadiť na moldavskom trhu. V minulosti predvádzal lietadlá aj armáde v africkom Mali. Pri nadväzovaní tamojších kontaktov mu výrazne pomohol Ibrahim Maiga, ktorý pochádza práve z tejto krajiny.

Foto: Profimedia

Po sankciách pre Aktuality uviedol, že musel prepustiť všetkých zamestnancov a hrozil úplný krach firmy.

Návrh prichádza zo samotného Ruska

Návrh na jeho vyhlásenie podala ruská Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu (IBEC) so sídlom v Moskve, ktorá je ovládaná ruským štátom a slúži na podporu strategických zahraničných biznisov v prospech Moskvy.

Návrh prišiel 27. januára 2026 na Mestskom súde Bratislava III. Banka tvrdí, že firma je platobne neschopná a dlhuje jej 1,3 milióna eur z úveru, ktorý jej bol poskytnutý ešte v roku 2021, pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Pohľadávka vyplýva z úverovej zmluvy a jej dodatkov z rokov 2022 a 2023. Práve v roku 2021 firma zaznamenala svoje jediné tržby v hodnote približne 4 milióna eur.

Konkurz znamená súdny rozpredaj majetku v prospech veriteľov a potvrdzuje dlhodobé väzby firmy na ruský sektor, aj keď po sankciách sa od nich verejne dištancovala.

Uznanie na štátnej úrovni

Firma bola v roku 2021 zaradená do oficiálneho prehľadu Space Industry in Slovakia, ktorý vydala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Tento dokument prezentoval vybrané najvýznamnejšie slovenské spoločnosti v kozmickom sektore a Incoff Aerospace bola medzi nimi uvedená ako jeden z aktívnych hráčov v oblasti vesmírnych technológií.

Zaradenie do tohto štátneho prehľadu teda potvrdzovalo jej uznanie na národnej úrovni a potenciál v high-tech priemysle pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Okrem nej sa v zozname nachádzajú aj známe firmy ako napríklad Sygic. Odvtedy sa však v zozname neobjavila a zdá sa, že náš priemysel v tejto sfére už viac neposilní.

