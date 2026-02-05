Pre obchod s Ruskom prepustila všetkých zamestnancov. Slovenská firma zo sankčného zoznamu teraz čelí konkurzu

Bratislavská firma Incoff Aerospace sa profilovala ako jeden z mála slovenských podnikov v leteckom a vo vesmírnom priemysle. Ambície firmy siahali až k vypusteniu malých družíc, ktoré by sa dali využiť na reklamné účely v kozme. Vďaka sankciám pre vojnu na Ukrajine však teraz smeruje do konkurzu.
V roku 2021 spoločnosť Incoff Aerospace zaradila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) medzi vybrané najvýznamnejšie slovenské spoločnosti v kozmickom sektore. Spolu s firmami ako Sygic či Spacemanic.
Dnes je však všetko inak. Firma prišla o takmer všetky tržby už v roku 2022, dostala pokuty od slovenských úradov a prepustila všetkých zamestnancov. Do konkurzu ju posiela samotná ruská Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu. Informovali o tom Hospodárske noviny.
Problémy pre vojnu na Ukrajine
V marci 2022 sa firma ocitla na sankčnom zozname amerického ministerstva obchodu ako vôbec jedna z prvých európskych spoločností a jediná zo Slovenska. Bolo to v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Dôvodom bolo podozrenie, že fungovala ako sprostredkovateľ.
Dodávala americké súčiastky a technológie, ktoré vraj končili v ruských vesmírnych a vo vojenských programoch, vrátane podpory bezpečnostných služieb, obranného výskumu a vývoja. Sankcie znamenali okamžitý zákaz prístupu k americkým technológiám.
Peter Ostromecký, konateľ a majiteľ firmy, má ukrajinsko-poľské korene. V rozhovore pre Aktuality v apríli 2022 sa netajil rozsiahlymi kontaktmi na vplyvných ľudí nielen vo východnej Európe, ale aj celosvetovo. Firma vraj mala v pláne dopraviť do kozmu družice, ktoré by sa dali použiť na reklamné účely.
Pomoc Ibrahima Maigu v Mali
Ostromecký je známy aj svojou činnosťou v oblasti obchodu so zbraňami. Ako informoval Denník N, spoločne s Jaroslavom Kuracinom, majiteľom stredoslovenskej zbrojovky Grand Power, ktorá vyrába ručné zbrane, sa pokúšal presadiť na moldavskom trhu. V minulosti predvádzal lietadlá aj armáde v africkom Mali. Pri nadväzovaní tamojších kontaktov mu výrazne pomohol Ibrahim Maiga, ktorý pochádza práve z tejto krajiny.
Po sankciách pre Aktuality uviedol, že musel prepustiť všetkých zamestnancov a hrozil úplný krach firmy.
Návrh prichádza zo samotného Ruska
Návrh na jeho vyhlásenie podala ruská Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu (IBEC) so sídlom v Moskve, ktorá je ovládaná ruským štátom a slúži na podporu strategických zahraničných biznisov v prospech Moskvy.
Návrh prišiel 27. januára 2026 na Mestskom súde Bratislava III. Banka tvrdí, že firma je platobne neschopná a dlhuje jej 1,3 milióna eur z úveru, ktorý jej bol poskytnutý ešte v roku 2021, pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Pohľadávka vyplýva z úverovej zmluvy a jej dodatkov z rokov 2022 a 2023. Práve v roku 2021 firma zaznamenala svoje jediné tržby v hodnote približne 4 milióna eur.
Konkurz znamená súdny rozpredaj majetku v prospech veriteľov a potvrdzuje dlhodobé väzby firmy na ruský sektor, aj keď po sankciách sa od nich verejne dištancovala.
Uznanie na štátnej úrovni
Firma bola v roku 2021 zaradená do oficiálneho prehľadu Space Industry in Slovakia, ktorý vydala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Tento dokument prezentoval vybrané najvýznamnejšie slovenské spoločnosti v kozmickom sektore a Incoff Aerospace bola medzi nimi uvedená ako jeden z aktívnych hráčov v oblasti vesmírnych technológií.
Zaradenie do tohto štátneho prehľadu teda potvrdzovalo jej uznanie na národnej úrovni a potenciál v high-tech priemysle pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Okrem nej sa v zozname nachádzajú aj známe firmy ako napríklad Sygic. Odvtedy sa však v zozname neobjavila a zdá sa, že náš priemysel v tejto sfére už viac neposilní.
