Prepúšťanie a krach trhu: Autor bestselleru o financiách má katastrofickú predpoveď, mnohých však poriadne nahneval

Kniha dlho patrila medzi svetové bestsellery — predalo sa viac než 32 miliónov kópií, pričom bola preložená do 51 jazykov vrátane toho nášho. Na vrchole zoznamu bestsellerov New York Times sa udržala viac než šesť rokov a dnes je na predaj v 109 krajinách.

Americký autor Robert Kijosaki okrem toho verejnosť informuje o svojich finančných prognózach aj na svojom profile na sociálnej sieti X. Prednedávnom, len 13. februára 2025 priniesol predpoveď, ktorá zachádza do katastrofických rozmerov.

Časť príspevku centroval práve na svojich amerických sledovateľov. Vyjadril sa aj k japonskej automobilke Nissan, ktorá je súčasťou aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi.

Jeho príspevok je krátky a kritický. Napísal:

„Prepúšťanie zrýchli. Trump sa zbaví 65-tisíc pracovných pozícií. Dokonca aj ropné spoločnosti prepustia tisícku zamestnancov, a to v dôsledku ekonomického poklesu. Automobilky ako Nissan a Volkswagen tiež masovo prepúšťajú.“

Následne však jeho predpoveď značne potemnieva a pokračuje scenárom, ktorý je ako z katastrofického filmu.

LAY OFFS to accelerate. Trump to eliminate 65000 jobs. Even oil companies laying off thousand of workers because the economy is contracting. Car companies such as Nissan and Volkswagen laying thousands of workers.

It’s not going to be a soft landing. STOP DREAMING. Prepare…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 13, 2025