Premiér obviňuje prokurátora Remetu: Vraj vstúpil do politického boja na strane opozície

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Premiér tak reagoval na informácie o vyšetrovaní pomoci Ukrajine.

Prokuratúra podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) vstúpila do politického boja na strane opozície. Premiér tak reagoval na informácie o vyšetrovaní pomoci Ukrajine, ktoré vo štvrtok prezentoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.

Šéf krajskej prokuratúry sa podľa Fica snaží ukázať opozícii, že je vhodný kandidát na ďalšieho generálneho prokurátora. Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti.

Premiér zároveň vo videu spájal štvrtkovú tlačovú konferenciu Remetu a stredajšiu (4. 2.) tlačovú konferenciu generálneho prokurátora Maroša Žilinku. „Vláda SR nerobí tlačové konferencie k činnosti prokuratúry, je zvláštne, že prokuratúra urobila za ostatné dva dni dve politické tlačové konferencie k činnosti vlády SR. Dnešná tlačová konferencia bratislavského krajského prokurátora pána Remetu je jasnou odpoveďou na otázku, prečo včera generálny prokurátor pán Žilinka verejne politicky atakoval vládu SR,“ uviedol Fico.

Stíhačky Mig-29 nemohli byť nefunkčné

Opäť spomenul, že verejnosť koalíciu kritizuje, že neurobila dostatok pre nápravu, ako vyhlásil, „strašného zneužívania práva na politické ciele“. Dodal, že boli podané desiatky trestných oznámení. „Ako sa s nimi nakladá, nám dnes oznámil krajský prokurátor,“ dodal.

Premiér si tiež myslí, že stíhačky Mig-29 plnohodnotne chránili vzdušný priestor Slovenska. Tvrdí, že darované stroje vrátane systému S-300 boli „okamžite“ nasadené na Ukrajine, preto nemohli byť nefunkčné. Fico vo videu tiež vyhlásil, že prokuratúre úplne stačilo, že im predstavitelia minulej vlády oznámili, že postupovali v súlade so zákonom.

Uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní

Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek.

Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta. Prokurátor doplnil, že Krajská prokuratúra v Bratislave registruje ďalšie dve trestné oznámenia súvisiace s pomocou Ukrajine.

