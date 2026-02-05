Prokurátor to vidí jasne: Darovanie vojenskej techniky Ukrajine bolo v poriadku, stíhania uzavreli

Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní pre pomoc Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek.
Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.
