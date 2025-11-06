Premiér Fico má pre občanov veľavravný odkaz. 17. november sa blíži a plány má aj koalícia

Koalícia sa pripravuje na 17. november, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer-SD). Verí, že na koaličnej rade, ktorá má byť v pondelok (10. 11.), prijmú rozumné politické rozhodnutia.
„Napriek tomu, že to nie je ľahké a vládna koalícia je mimoriadne komplikovaný politický mechanizmus, som plný energie a teším sa na stretnutia s vami,“ odkázal občanom vo videu na sociálnej sieti.
Po dvoch desaťročiach zmena
Od roku 2001 je na Slovensku 17. november štátnym sviatkom a slávi sa ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Po novom však už daný deň nie je dňom pracovného pokoja. Zrušenie bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok, ktorý Národná rada SR schválila 24. septembra.
Rôzne podujatia na daný deň avizovali opozícia či mimovládne organizácie. Viaceré inštitúcie či školy informovali, že 17. novembra udelia svojim zamestnancom či študentom voľno.
