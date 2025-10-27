Prelomila mlčanie a otvorila bolestivú tému. Lenka Šóošová odhalila dôvod odchodu z Telerána, ktorý mnohých zaskočí

Hoci už ubehol dlhší čas, doteraz niektorí smútia za moderátorkou, ktorá neuveriteľných 19 rokov spríjemňovala uponáhľané rána. Spolu s Romanom Juraškom tvorili stabilnú dvojicu. Zobúdzali divákov do nového dňa. V máji 2024 sa rozlúčili, no až teraz vyplávali na povrch detaily odchodu.
Nebolo to vôbec jednoduché. Lenka Šóošová nedávno porozprávala o svojom odchode z markizáckeho Telerána pre portál 360tka. Svoje pocity z rozlúčky s rannou reláciou prirovnala k rozchodu. Keď je to z nejakého dôvodu nevyhnutné, hoci človek má rád toho druhého, jednoducho musí odísť.
Poďakovala všetkým a odišla
Keď mala známa moderátorská dvojica posledné vysielanie, podľa Koktejlu nechýbali mnohé známe tváre vrátane Adriany Kneissl, Zuzany Smatanovej a Vinczeovcov, ktorí prišli podporiť svojich kamarátov. Lenka sa vtedy poďakovala celému štábu, Romanovi, rannej šou, ako aj celej televízii.
„Všetkým, ktorí sú v zákulisí, lebo proste viem, že keby vás nebolo, keby ste neboli, akí ste, keby sme naozaj neboli jeden tím, tak by sme neboli my. A neboli by sme tu tak dlho,“ uviedla s roztraseným hlasom dojatá moderátorka, ktorá nezabudla ani na svojich divákov.
O to väčší šok to bol pre fanúšikov, keďže Lenka skončila v Markíze úplne, zatiaľ čo Roman Juraško prešiel do podvečerného magazínu Reflex. Prvá citeľná zmena nastala u moderátorky pochopiteľne, čo sa týka času, kedy sa zobúdza. „Ja som mala nastavený budík na tretiu hodinu rannú, teraz vstávam tak o pol šiestej, o šiestej,“ poznamenala.
