Prelomila mlčanie a otvorila bolestivú tému. Lenka Šóošová odhalila dôvod odchodu z Telerána, ktorý mnohých zaskočí

Foto: Instagram.com/lenkasoosova

Jana Petrejová
Už je to takmer rok a pol, čo zmizla z televíznych obrazoviek. 

Hoci už ubehol dlhší čas, doteraz niektorí smútia za moderátorkou, ktorá neuveriteľných 19 rokov spríjemňovala uponáhľané rána. Spolu s Romanom Juraškom tvorili stabilnú dvojicu. Zobúdzali divákov do nového dňa. V máji 2024 sa rozlúčili, no až teraz vyplávali na povrch detaily odchodu.

Nebolo to vôbec jednoduché. Lenka Šóošová nedávno porozprávala o svojom odchode z markizáckeho Telerána pre portál 360tka. Svoje pocity z rozlúčky s rannou reláciou prirovnala k rozchodu. Keď je to z nejakého dôvodu nevyhnutné, hoci človek má rád toho druhého, jednoducho musí odísť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Roman Juraško (@romanjurasko)

Poďakovala všetkým a odišla

Keď mala známa moderátorská dvojica posledné vysielanie, podľa Koktejlu nechýbali mnohé známe tváre vrátane Adriany Kneissl, Zuzany Smatanovej a Vinczeovcov, ktorí prišli podporiť svojich kamarátov. Lenka sa vtedy poďakovala celému štábu, Romanovi, rannej šou, ako aj celej televízii.

„Všetkým, ktorí sú v zákulisí, lebo proste viem, že keby vás nebolo, keby ste neboli, akí ste, keby sme naozaj neboli jeden tím, tak by sme neboli my. A neboli by sme tu tak dlho,“ uviedla s roztraseným hlasom dojatá moderátorka, ktorá nezabudla ani na svojich divákov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Teleráno (@telerano)

O to väčší šok to bol pre fanúšikov, keďže Lenka skončila v Markíze úplne, zatiaľ čo Roman Juraško prešiel do podvečerného magazínu Reflex. Prvá citeľná zmena nastala u moderátorky pochopiteľne, čo sa týka času, kedy sa zobúdza. „Ja som mala nastavený budík na tretiu hodinu rannú, teraz vstávam tak o pol šiestej, o šiestej,“ poznamenala.

Musela sa nadýchnuť

