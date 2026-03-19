Prekvapená Stella z Ruže pre nevestu: Šokovali ju zábery Sandy v bazéne aj fámy o Selininom priateľovi

Nedávno fanúšikovia Ruže pre nevestu riešili škandalózne klebety. Hovorilo sa totiž, že až tri ružičky mal doma čakať priateľ, pričom medzi dvoma z nich sa rozhodovalo o tom, kto vypadne ako ďalší. Nakoniec si kufre zbalila Stella a práve tá nakoniec uviedla veci na pravú mieru.
Stella a Selina si boli blízke, o to ťažšie to pre nich bolo, že si Adrián vyberal práve z nich dvoch. O tom, čo sa v tejto epizóde dialo, ako prežívala vypadnutie a ako to vlastne bolo s údajným priateľom, ktorý mal čakať na Selinu na Slovensku, porozprávala vypadnutá Stella v šou Bez ruže.
Čo sa dialo počas epizód
Poďme ale pekne od začiatku. Najprv totiž Stella dostala klasicky otázku na to, čo si myslela o tohtoročnom ženíchovi. Prvé adjektívum, ktorým ho opísala, bolo „empatický“ a následne vysvetlila, že sa od začiatku správal k všetkým účastníčkam ako gentleman. „Gentlemanstvo má v krvi,“ zhodnotila vypadnutá ružička.
Následne sa téma stočila na hru, v ktorej súťažiace rozdeľovali rozpočet 2 500 eur na domácnosť. Pri tej diváci obzvlášť zbystrili pozornosť, keďže ešte predtým, než šou začala, Kika, ktorá spovedala ružičky, od niektorých z účastníčok dostala odpovede o tom, koľko by mal ženích zarábať. Viaceré pritom povedali, že primeraná suma by mala byť približne 5 000 eur, čo ľudia veľmi rýchlo skritizovali.
Čo sa týka Stelly, tá so sumou 2 500 na domácnosť problém nevidela. Na otázku, či je podľa nej adekvátna, odpovedala: „Ja si myslím, že hej. Že áno.“
V šou Bez ruže sa tiež dostali k téme Chiarinho návratu. Viaceré dievčatá totiž tvrdili, že to nebolo fér. „Ja som to nevnímala ako že by mi to teraz vadilo. Proste mne to prišlo fajn, že jej dal druhú šancu na to tam byť. Ja si myslím, že by to potešilo každú jednu z nás a vôbec som to nebrala, že je to nejaká podpásovka,“ priznala Stella.
Kauzy pokračovali
Následne sa vypadnutá ružička vyjadrila ku kauze kabelky Sandy. Tá ju totiž vraj mala hľadať z dôvodu, že sa s ňou chcela vybrať do mesta. Pred Stellou a ostatnými ružičkami totiž mala povedať, že ak môže Adrián porušovať pravidlá, narážajúc na to, že vrátil do hry Chiaru, môže to spraviť aj ona.
To však nebola jediná Sandina kauza, keďže neskôr v bazéne zhodila vrch plaviek a to nielen pred dievčatami, ale tiež pred štábom, čiže podľa moderátorových slov pred približne 50 ľuďmi. Zábery ukázal rovno aj Stelle, ktorá prepukla v smiech, keďže ich videla prvýkrát. „Ja som to nevidela. Ja som tam nebola vtedy,“ priznala šokovaná ružička. „Tak tá má fakt že gule,“ zhodnotila takto dodatočne.
Stella si tiež zaspomínala na rande, na ktorom v tom čase bola, a pochválila sa: „Ja som chytila ryby. Tri.“ Po zážitku na vode sa presunul Adrián s dievčatami do vily, kde boli podľa Stelliných slov všetky v očakávaní, či niektorá z nich dostane ružu.
