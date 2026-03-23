Prekonal aj Jána Koleníka: Diváci v tom majú jasno. Víťazom večera bol niekto, kto ani nesúťaží

Tretie kolo Let’s Dance prinieslo moment, o ktorom sa bude ešte dlho hovoriť. Divákov totiž najviac nadchol výkon, ktorý oficiálne ani nepatril súťažnému páru.
Reakcie divákov hovoria samy za seba, čo je zreteľné aj z komentárov na instagramovej stránke letsdance.markiza. Po odvysielaní posledného kola zaplavili sociálne siete stovky príspevkov a jedno meno sa v nich skloňovalo častejšie než všetky ostatné.
V treťom kole obľúbenej tanečnej šou sa na parkete objavili aj špeciálni hostia. Mimoriadnu pozornosť si získalo vystúpenie herečky Gabriely Marcinkovej, ktorú doplnil jej seriálový kolega Tomáš Maštalír. Ich spoločná choreografia vyvolala okamžitý ohlas a podľa mnohých divákov suverénne prevýšila všetko, čo večer priniesol.
„Čistá dokonalosť,“ zhodujú sa diváci
„Toto bola čistá dokonalosť,“ napísala jedna z diváčok a pridala nadšené reakcie o tom, že si tanec plánuje pozrieť ešte viackrát. Podobne reagovali aj ďalší, ktorí nešetrili superlatívmi a vyzdvihovali nielen choreografiu, ale aj energiu celého vystúpenia.
„Najlepšie číslo zatiaľ z celej série,“ zaznelo opakovane v komentároch. Iní išli ešte ďalej a tvrdili, že ide o jeden z vrcholov všetkých sérií šou. Nechýbali ani emotívne reakcie: „Vrieskala som, híkala som, brutálne!“ opísala svoje dojmy jedna z fanúšičiek.
