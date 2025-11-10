Prehovorila riaditeľka popradskej školy: Ocitli sme sa v centre spoločenskej polarizácie, ktorá presahuje rámec vzdelania

Riaditeľka popradskej školy prehovorila o incidente. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) mal v piatok 7. novembra na Spojenej škole Dominika Tatarku prednášať o zahraničnej politike. Pred školou ho na chodníku však čakali hanlivé nápisy. Okrem týchto nápisov bolo na chodníku kriedou namaľované aj srdce v ukrajinských farbách. Študent, ktorý ich napísal, bol vypovedať aj na polícii.
„Incident, ktorý sa odohral pred hlavným vchodom našej školy vyvolal vlnu reakcií, otázok, emócií – a žiaľ, aj nepravdivých interpretácií. Cítim potrebu sa k tomu vyjadriť aj ako riaditeľka školy, ale aj ako človek, ktorý celý svoj profesijný život zasvätil výchove a vzdelávaniu mladých ľudí,“ povedala v úvode riaditeľka školy Mária Vojtaššáková.
Škola sa podľa nej ocitla v centre spoločenskej polarizácie, ktorá presahuje rámec vzdelávania. Riaditeľka vyjadrila ľútosť, že sa politické názory dostali do priestoru, ktorý mal byť bezpečným miestom pre rast, dialóg a vzájomný rešpekt. Zdôraznila, že sa dištancuje od akýchkoľvek politických manipulácií.
Moja jediná lojalita patrí deťom
„Nikdy som nekandidovala za žiadnu politickú stranu, nikdy som nevystupovala v mene žiadnej ideológie. Moja jediná lojalita patrí deťom, kolegom a hodnotám, ktoré škola má stelesňovať,“ zdôraznila Vojtaššáková. Vysvetlila, že z podnetu vlády SR sa mala uskutočniť beseda s premiérom. Škola podľa jej slov pristúpila k tejto situácii zodpovedne.
„Prebehol prieskum medzi rodičmi, na základe ktorého 18 percent z nich odhlásilo svoje deti z účasti. Ich rozhodnutie sme plne akceptovali a zabezpečili sme pre týchto žiakov náhradné vyučovanie,“ vysvetlila riaditeľka s tým, že pred besedou však nastal incident, pri ktorom mladý muž napísal pred hlavný vchod vulgarizmy na adresu premiéra.
„Privolanie polície zamestnancom školy v čase, keď som žiadala neznámeho, aby v svojej činnosti nepokračoval, nebolo aktom pomsty, ale reakciou na jeho konanie, ktoré v danom momente vyvolávalo obavy. To, že išlo o nášho žiaka, sme zistili až neskôr,“ priblížila riaditeľka, ktorá si stojí za tým, že v tej chvíli konala nie ako sudca, ale ako zodpovedná osoba. „Zdôrazňujem, že na uvedeného žiaka som trestné oznámenie nepodala,“ dodala Vojtaššáková s tým, že rozumie tomu, že mladí ľudia hľadajú spôsoby, akými vyjadriť svoje názory.
Súčasne vyzdvihla žiakov, ktorí zvolili kultivovanú a slušnú formu vyjadrenia názoru. Ako však riaditeľka školy podotkla, sloboda prejavu má svoje hranice. „Rešpekt k druhým, k verejnému priestoru a k pravidlám spolužitia je základom každej demokratickej spoločnosti,“ uzavrela Vojtaššáková.
Študenti chcú apolitickosť škôl
Študenti a absolventi Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade dnes verejne odmietli, aby ich akademická pôda bola zneužívaná na politické ciele. Uvádzajú to vo svojej výzve, ktorú od soboty podpísalo viac ako dvetisíc ľudí. S výzvou prišli v rámci svojej reakcie na piatkové udalosti v súvislosti s návštevou premiéra. Súčasťou programu mala byť aj beseda s premiérom na danej škole, ktorá však bola napokon zrušená.
Predseda vlády uviedol, že dôvodom zrušenia prednášky nebol incident pred školou, ale nečakaná informácia o tom, že Európska komisia začala konať proti Slovensku pre prijaté zmeny v Ústave SR. Premiér avizoval, že prednáška sa uskutoční, no v inom termíne. Študenti vo výzve však pripomínajú, že jeden zo základných princípov demokratického školstva, ktorý považujú za samozrejmosť, je apolitickosť škôl.
Uistenie o tom, že by debata s premiérom dokázala zostať politicky neutrálna, neakceptujú. Debata s ním podľa študentov nemôže byť už z princípu apolitická, pretože predseda vlády podľa nich ťahá krajinu preč z demokratických štruktúr a sympatizuje s totalitnými režimami. Študenti sa tak obávajú zneužitia vzdelávania na propagáciu ideológie a politických cieľov.
Nahlásiť chybu v článku