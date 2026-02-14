Prehovoril otec malej Emky z Levíc: Toto sa stať nemalo. Chce ju pochovať spolu s mamou

Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Nina Malovcová
Nové svedectvo otca po tragédii v Leviciach.

Levice sa stále spamätávajú z brutálnej dvojnásobnej vraždy, ktorá otriasla celým Slovenskom. Muža podozrivého z útoku už vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Najnovšie prehovoril biologický otec dievčatka a priniesol ďalšie detaily o tom, čo sa malo diať pred tragédiou.

Ako sme vás už informovali, podozrivý Jozef prišiel vo štvrtok krátko po 7.30 h ráno na mestskú políciu. Bol rozrušený a pod vplyvom alkoholu. Policajtom mal povedať, že niekomu veľmi ublížil. Následne ich zaviedol k rodinnému domu, kde našli dobodanú matku a jej dcéru. V dome ležal aj mŕtvy vlčiak. Muž mal mať v dychu tri promile alkoholu.

Otec prehovoril o vyhrážkach

Najnovšie pre TV Markíza prehovoril biologický otec dievčatka. S redakciou sa podelil o svoje spomienky aj obavy, ktoré mal v poslednom období. „S mojou bývalou som mal dobrý vzťah kvôli Emke. Ona bola v pohode, milovala svoju malú,“ uviedol.

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Podľa jeho partnerky k nim dievčatko často chodievalo a trávilo u nich čas. Otec priznal, že spočiatku vnímal podozrivého ako bežného človeka. V poslednom období sa však mal podozrivý podľa jeho slov bývalej partnerke vyhrážať. Trestné oznámenie podľa polície podané nebolo. „Že vraj veľa pil, ale to ja neviem povedať. Toto sa stať nemalo,“ povedal so zármutkom.

Výčitky a posledné želanie

Otec si vyčíta, že svoju dcéru nedokázal ochrániť. Zároveň hovorí o poslednom rozlúčení, ktoré ho čaká. „Bude pochovaná so svojou maminkou, ktorú milovala. Dúfam, že budem môcť zabezpečiť, aby to tak bolo,“ dodal.

Pred domom, kde sa tragédia odohrala, vzniklo pietne miesto. Obyvatelia prinášajú sviečky, kvety aj detské hračky. Na budove základnej školy, ktorú jeho dcéra navštevovala, visí čierna vlajka. Polícia prípad naďalej vyšetruje. Podrobnosti zatiaľ nezverejnila.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac