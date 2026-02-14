Prehovoril otec malej Emky z Levíc: Toto sa stať nemalo. Chce ju pochovať spolu s mamou

Levice sa stále spamätávajú z brutálnej dvojnásobnej vraždy, ktorá otriasla celým Slovenskom. Muža podozrivého z útoku už vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Najnovšie prehovoril biologický otec dievčatka a priniesol ďalšie detaily o tom, čo sa malo diať pred tragédiou.
Ako sme vás už informovali, podozrivý Jozef prišiel vo štvrtok krátko po 7.30 h ráno na mestskú políciu. Bol rozrušený a pod vplyvom alkoholu. Policajtom mal povedať, že niekomu veľmi ublížil. Následne ich zaviedol k rodinnému domu, kde našli dobodanú matku a jej dcéru. V dome ležal aj mŕtvy vlčiak. Muž mal mať v dychu tri promile alkoholu.
Otec prehovoril o vyhrážkach
Najnovšie pre TV Markíza prehovoril biologický otec dievčatka. S redakciou sa podelil o svoje spomienky aj obavy, ktoré mal v poslednom období. „S mojou bývalou som mal dobrý vzťah kvôli Emke. Ona bola v pohode, milovala svoju malú,“ uviedol.
Podľa jeho partnerky k nim dievčatko často chodievalo a trávilo u nich čas. Otec priznal, že spočiatku vnímal podozrivého ako bežného človeka. V poslednom období sa však mal podozrivý podľa jeho slov bývalej partnerke vyhrážať. Trestné oznámenie podľa polície podané nebolo. „Že vraj veľa pil, ale to ja neviem povedať. Toto sa stať nemalo,“ povedal so zármutkom.
Výčitky a posledné želanie
Otec si vyčíta, že svoju dcéru nedokázal ochrániť. Zároveň hovorí o poslednom rozlúčení, ktoré ho čaká. „Bude pochovaná so svojou maminkou, ktorú milovala. Dúfam, že budem môcť zabezpečiť, aby to tak bolo,“ dodal.
Pred domom, kde sa tragédia odohrala, vzniklo pietne miesto. Obyvatelia prinášajú sviečky, kvety aj detské hračky. Na budove základnej školy, ktorú jeho dcéra navštevovala, visí čierna vlajka. Polícia prípad naďalej vyšetruje. Podrobnosti zatiaľ nezverejnila.
