Nové informácie o vražde v Leviciach: Odhalili motív, pohľad na obete otriasol aj skúsenými profíkmi

Foto: TASR (Dano Veselský)

Nina Malovcová
Tragédia v Leviciach otriasla celým Slovenskom.

V Leviciach došlo vo štvrtok k mimoriadne tragickému činu, ktorý zasiahol celé mesto. V rodinnom dome našli bez známok života mladú ženu a jej 11 ročnú dcéru, podozrivým je bývalý partner obete, ktorého polícia zadržala.

O prípade informovala TV Markíza s tým, že muž prišiel vo štvrtok 12. februára približne o 7.30 h na mestskú políciu. Bol viditeľne rozrušený a pod vplyvom alkoholu. Policajtom mal povedať, že niekomu veľmi ublížil. Hliadka ho následne odviezla k rodinnému domu, kam ich sám zaviedol.

Hrôzostrašný nález v dome

Po príchode na miesto sa policajtom naskytol hororový pohľad. V dome sa nachádzali dve telá bez známok života. Išlo o matku a jej maloletú dcéru. Obe mali na tele viaceré bodné poranenia. Záchranári im už nedokázali pomôcť.

Foto: Facebook/Polícia SR – Nitriansky kraj

V dome ležal usmrtený aj vlčiak. Podľa dostupných informácií boli matka s dcérou mŕtve pravdepodobne už niekoľko hodín pred príchodom záchranných zložiek. Pohľad na obete otriasol aj skúsenými záchranármi. Na miesto okamžite dorazili kriminalisti z Nitry spolu s podporným tímom.

Podozrivý mal konať zo žiarlivosti

Podozrivým je 40-ročný bývalý partner obete. Podľa dostupných informácií mal konať zo žiarlivosti. Keď ho policajti zadržali, údajne bol taký opitý, že si na skutok nepamätal. V dychu mu mali namerať približne tri promile alkoholu.

„Podozrivý muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely predbežného zadržania,“ uviedla pre televíziu policajná hovorkyňa. V čase skutku sa vo vedľajšej časti domu nachádzala matka obete, ktorá spala. Podľa zistení mala mať žena s bývalým partnerom dlhodobé konflikty a mala sa ho obávať, keďže ju vyhľadával. Maloletá dcéra nebola jeho dieťaťom.

Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
