Nové informácie o vražde v Leviciach: Odhalili motív, pohľad na obete otriasol aj skúsenými profíkmi

V Leviciach došlo vo štvrtok k mimoriadne tragickému činu, ktorý zasiahol celé mesto. V rodinnom dome našli bez známok života mladú ženu a jej 11 ročnú dcéru, podozrivým je bývalý partner obete, ktorého polícia zadržala.
O prípade informovala TV Markíza s tým, že muž prišiel vo štvrtok 12. februára približne o 7.30 h na mestskú políciu. Bol viditeľne rozrušený a pod vplyvom alkoholu. Policajtom mal povedať, že niekomu veľmi ublížil. Hliadka ho následne odviezla k rodinnému domu, kam ich sám zaviedol.
Hrôzostrašný nález v dome
Po príchode na miesto sa policajtom naskytol hororový pohľad. V dome sa nachádzali dve telá bez známok života. Išlo o matku a jej maloletú dcéru. Obe mali na tele viaceré bodné poranenia. Záchranári im už nedokázali pomôcť.
V dome ležal usmrtený aj vlčiak. Podľa dostupných informácií boli matka s dcérou mŕtve pravdepodobne už niekoľko hodín pred príchodom záchranných zložiek. Pohľad na obete otriasol aj skúsenými záchranármi. Na miesto okamžite dorazili kriminalisti z Nitry spolu s podporným tímom.
Podozrivý mal konať zo žiarlivosti
Podozrivým je 40-ročný bývalý partner obete. Podľa dostupných informácií mal konať zo žiarlivosti. Keď ho policajti zadržali, údajne bol taký opitý, že si na skutok nepamätal. V dychu mu mali namerať približne tri promile alkoholu.
„Podozrivý muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely predbežného zadržania,“ uviedla pre televíziu policajná hovorkyňa. V čase skutku sa vo vedľajšej časti domu nachádzala matka obete, ktorá spala. Podľa zistení mala mať žena s bývalým partnerom dlhodobé konflikty a mala sa ho obávať, keďže ju vyhľadával. Maloletá dcéra nebola jeho dieťaťom.
Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.
