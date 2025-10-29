Prehovoril o najtemnejšej kapitole svojho života. Anthony Hopkins spravil niečo nečakané, čo takmer skončilo tragédiou

Foto: SITA

Jana Petrejová
Legendárny herec si zaspomínal na nepríjemné obdobie.

Šokoval svojou úprimnosťou. Herec, ktorý zahviezdil vo filme Mlčanie jahniat, sa očividne nebojí priznať svoje hriechy z minulosti. Otvoril sa verejnosti a v jednom podcaste vyšiel s pravdou von, s akou neresťou bojoval. Hoci dnes je to už takmer 50 rokov, čo tejto závislosti neholduje, doteraz sa mu vynárajú živé spomienky hlavne na jeden moment, ktorý mohol všetko zmeniť. 

Na prvý pohľad pôsobí drsne, no v skutočnosti to je citlivý chlap s emóciami. Anthony Hopkins porozprával v podcaste The Interview pre denník The New York Times o ťažkých časoch, keď nevedel odolať alkoholu. Spomenul tiež zlomový okamih, keď si naplno uvedomil, že má problém. Práve vtedy sa pričinil o strašnú vec, ktorá sa mohla skončiť tragicky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Kedy sa prebudil z letargie?

Ako priznal, takmer prišiel o život alebo oň mohol pripraviť niekoho iného. Bolo 29. decembra 1975, keď sa stala hrozivá vec. „Bol som opitý a šoféroval som v Kalifornii. Mal som výpadok, netušil som, kam idem. Vtedy mi došlo, že som mohol niekoho zabiť. Alebo seba… a to mi v tej chvíli bolo jedno,“ uviedla filmová ikona. Vďaka tejto skúsenosti precitol a zistil, že má problém. „Uvedomil som si, že som alkoholik, a prebral som sa,“ poznamenal Anthony, ktorý prvýkrát vyslovil slová „potrebujem pomoc“ na večierku v Beverly Hills, keď sa rozprával so svojím bývalým agentom.

Vtedy mu veľmi odľahlo. „Bolo presne jedenásť hodín, pozrel som sa na hodinky. A zrazu som v sebe počul hlas – hlboký, mužský, ako z rádia. Povedal mi: ‚Je koniec. Teraz môžeš začať žiť. Všetko malo svoj zmysel, tak na nič nezabudni,‘“ spomenul herec. Nasledoval 12-krokový program v Los Angeles, ktorého sa zúčastnil a vďaka ktorému sa postavil na nohy a začal odznova.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Chuť na alkohol zmizla a odvtedy je triezvy. Už je to neuveriteľných 49 rokov, čo nechytil fľašu do ruky. Ide o obdivuhodný výkon, keďže herec kedysi priznal, že mu alkohol prinášal úľavu v časoch, keď mu nebolo dobre. Sám nevie presne pomenovať to, čomu vďačí za svoju silu skoncovať so závislosťou. „Neviem, čo to bolo – Boh, vesmír alebo životná sila, ktorú všetci máme v sebe. Ale bolo to vedomie,“ uviedol Anthony, ktorý bol v detstve veľmi šikanovaný.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Divákov čaká veľké odhalenie v Ranči. Ich teória sa potvrdila, hrob prezradí tajomstvo, ktoré zničilo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac