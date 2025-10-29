Prehovoril o najtemnejšej kapitole svojho života. Anthony Hopkins spravil niečo nečakané, čo takmer skončilo tragédiou

Šokoval svojou úprimnosťou. Herec, ktorý zahviezdil vo filme Mlčanie jahniat, sa očividne nebojí priznať svoje hriechy z minulosti. Otvoril sa verejnosti a v jednom podcaste vyšiel s pravdou von, s akou neresťou bojoval. Hoci dnes je to už takmer 50 rokov, čo tejto závislosti neholduje, doteraz sa mu vynárajú živé spomienky hlavne na jeden moment, ktorý mohol všetko zmeniť.
Na prvý pohľad pôsobí drsne, no v skutočnosti to je citlivý chlap s emóciami. Anthony Hopkins porozprával v podcaste The Interview pre denník The New York Times o ťažkých časoch, keď nevedel odolať alkoholu. Spomenul tiež zlomový okamih, keď si naplno uvedomil, že má problém. Práve vtedy sa pričinil o strašnú vec, ktorá sa mohla skončiť tragicky.
Kedy sa prebudil z letargie?
Ako priznal, takmer prišiel o život alebo oň mohol pripraviť niekoho iného. Bolo 29. decembra 1975, keď sa stala hrozivá vec. „Bol som opitý a šoféroval som v Kalifornii. Mal som výpadok, netušil som, kam idem. Vtedy mi došlo, že som mohol niekoho zabiť. Alebo seba… a to mi v tej chvíli bolo jedno,“ uviedla filmová ikona. Vďaka tejto skúsenosti precitol a zistil, že má problém. „Uvedomil som si, že som alkoholik, a prebral som sa,“ poznamenal Anthony, ktorý prvýkrát vyslovil slová „potrebujem pomoc“ na večierku v Beverly Hills, keď sa rozprával so svojím bývalým agentom.
Vtedy mu veľmi odľahlo. „Bolo presne jedenásť hodín, pozrel som sa na hodinky. A zrazu som v sebe počul hlas – hlboký, mužský, ako z rádia. Povedal mi: ‚Je koniec. Teraz môžeš začať žiť. Všetko malo svoj zmysel, tak na nič nezabudni,‘“ spomenul herec. Nasledoval 12-krokový program v Los Angeles, ktorého sa zúčastnil a vďaka ktorému sa postavil na nohy a začal odznova.
Chuť na alkohol zmizla a odvtedy je triezvy. Už je to neuveriteľných 49 rokov, čo nechytil fľašu do ruky. Ide o obdivuhodný výkon, keďže herec kedysi priznal, že mu alkohol prinášal úľavu v časoch, keď mu nebolo dobre. Sám nevie presne pomenovať to, čomu vďačí za svoju silu skoncovať so závislosťou. „Neviem, čo to bolo – Boh, vesmír alebo životná sila, ktorú všetci máme v sebe. Ale bolo to vedomie,“ uviedol Anthony, ktorý bol v detstve veľmi šikanovaný.
