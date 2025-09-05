Predpoveď na zimu 2025: La Niña pripravila mrazivé prekvapenie. Takéto extrémy Európa dlho nezažila, pripravte sa

Foto: TASR/ AP - Tor Erik SchrĂ¸der

Nina Malovcová
La Niña mení chod počasia, snehu môže byť menej, než čakáme.

Na nadchádzajúcu zimu sa už začína zameriavať pozornosť meteorológov. Prognózy ukazujú, že hlavným hráčom v počasí bude La Niña, klimatický jav v Tichom oceáne, ktorý dokáže ovplyvniť celú severnú pologuľu našej planéty.

Podľa dlhodobej predpovede portálu Severe Weather Europe sa v zimnej sezóne 2025/2026 môžeme pripraviť na kontrasty. Zatiaľ čo v Severnej Amerike sa La Niña prejaví naplno, Európa pravdepodobne zažije miernejší priebeh s menším množstvom snehu.

Čo je vlastne La Niña

La Niña je chladná fáza cyklu ENSO, ktorá sa strieda s teplejším fenoménom El Niño. Pri La Niñe sa povrchové vody v Tichom oceáne ochladzujú, čo spúšťa dominový efekt v atmosfére. Mení sa cirkulácia vzduchu, prúdenie vetrov aj poloha tzv. jet streamu – mohutného prúdu vzduchu vo výškach, ktorý funguje ako „riadiaca linka“ počasia. A práve tento posun rozhoduje o tom, kde sa zima naplno prejaví a kde, naopak, zostane mierna.

Ilustračné foto: Unsplash

Kanada a USA

Severná Amerika patrí medzi oblasti, kde má La Niña najviditeľnejší vplyv. Jet stream sa posúva južnejšie, čo umožňuje studenému arktickému vzduchu zostupovať hlbšie do kontinentu. Výsledkom sú mrazivejšie podmienky a viac snehu v Kanade a severných štátoch USA, zatiaľ čo juh Spojených štátov má tendenciu zažiť suchú a teplú zimu. Analýzy ukazujú, že zasnežené môžu byť aj oblasti pri Veľkých jazerách a na severovýchode USA, hoci nie všetky modely sa v tom úplne zhodujú.

Slabší začiatok a neistý priebeh

Na rozdiel od Severnej Ameriky je Európa od Pacifiku vzdialená, a preto nie je pod priamym vplyvom javu La Niña. Napriek tomu dokáže tento jav zasiahnuť aj naše počasie, najmä v kombinácii s tlakovými útvarmi či polárnym vírom.

Prvé zimné predpovede ukazujú, že november bude na väčšine kontinentu chudobný na sneh. Modely ECMWF aj UKMO predpokladajú podpriemerné zasneženie. Jedinou výnimkou je severná Európa, kde by mohlo snehu pribudnúť viac, aj keď iba vo vyšších polohách.

Ilustračná foto: Pexels

December sa podľa ECMWF nesie v podobnom duchu. Viac snehu by sa mohlo objaviť len v centrálnom Balkáne, v časti južného Spojeného kráľovstva a v menších oblastiach Škandinávie. Inak sa očakáva skôr mierny priebeh. Model UKMO naznačuje, že aj na severe bude sneh v decembri obmedzený predovšetkým na vyššie nadmorské výšky, takže väčšina Európy ostane podpriemerná.

Január môže priniesť obrat

ECMWF prináša optimistickejšiu predpoveď pre január. Nad severom svetadiela sa môže vytvoriť tlaková výš, ktorá umožní prienik chladnejšieho vzduchu do Európy. To by znamenalo lepšie podmienky na sneženie v mnohých regiónoch vrátane Spojeného kráľovstva a centrálnej Európy. Na druhej strane UKMO žiadny zásadný obrat v januári nepredpokladá. Podľa tohto modelu zostane snehová pokrývka výraznejšia iba v severnej Európe.

Škandinávia ako istota

Oba modely sa zhodujú v jednom. Škandinávia bude mať snehu dostatok. Na severe Európy by mala byť zima citeľne chladnejšia a zasneženejšia než na zvyšku svetadiela.

Zima 2025/2026 sa zatiaľ javí ako nevyrovnaná. Severná Amerika sa pripravuje na typické prejavy La Niñe s výdatnými snehovými búrkami na severe a so suchším priebehom na juhu. Európa sa pravdepodobne dočká miernejších podmienok, hoci január môže priniesť prekvapenia. Meteorológovia zdôrazňujú, že ide o dlhodobé odhady. Presnejší obraz prinesú až nové modely, ktoré budú k dispozícii v septembri.

