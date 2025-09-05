Zázrak z Portugalska: Spod trosiek lanovky vytiahli 3-ročného chlapčeka. Celý čas sa pevne držal policajta, ktorý ho zachránil

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Pri nehode lanovky zomreli ľudia z ôsmich krajín, ďalšie desiatky sú zranené.

V portugalskej metropole došlo k jednej z najväčších dopravných tragédií posledných rokov. Ikonická lanovka Gloria, ktorá denne vozila turistov i miestnych, sa v stredu podvečer vykoľajila a narazila do budovy.

Nehoda si vyžiadala 16 obetí a 22 zranených. Ako sme vás už informovali, medzi mŕtvymi sú aj traja občania Veľkej Británie. Portugalské úrady potvrdili, že medzi obeťami sú tiež Portugalci, Juhokórejčania, Švajčiar, Francúz, Američan a Ukrajinec.

Prežil trojročný chlapec z Nemecka

Ako informuje miestny portál sabodo, záchranári v troskách našli aj trojročného nemeckého chlapca, ktorý tragédiu prežil. Malý pasažier sa podľa portugalských médií držal len policajta, ktorý s ním zostal, kým mu poskytli pomoc. Jeho matka patrí medzi 20 zranených a v nemocnici bojuje o život. Obaja boli prevezení do nemocnice.

Správy o tom, že otec chlapca nehodu neprežil, sa napokon nepotvrdili. Nemecký občan bol neskôr v noci objavený a hospitalizovaný v nemocnici São José v Lisabone. Túto informáciu potvrdila aj justičná polícia.

Svedkovia opisujú paniku

Podľa informácií BBC, ľudia, ktorí sa viezli v dolnej kabíne, uviedli, že sa voz začal počas jazdy pohybovať dozadu. Keď zbadali druhú kabínu rútiacu sa z kopca, snažili sa vyskočiť cez okná. Sprievodkyňa Mariana Figueiredo, ktorá sa ocitla na mieste, hovorí o chaotických scénach.

„Ľudia začali skákať z okien. Keď sme odtrhli strechu vozňa, videli sme mŕtve telá. Bolo tam ticho, ktoré si budem pamätať celý život.“ Podľa jej slov bolo medzi zranenými aj niekoľko detí. „Mnohé plakali a boli vystrašené, snažila som sa ich upokojiť,“ dodala.

Príčina zatiaľ neznáma

Ako dodáva portál Sky news, portugalský úrad pre vyšetrovanie leteckých a železničných nehôd ukončil prvotnú analýzu miesta. Predbežná správa má byť zverejnená v najbližších dňoch. Odborníci špekulujú, že mohlo ísť o zlyhanie bŕzd alebo uvoľnenie káblov. Prevádzkovateľ Carris už oznámil, že všetky lisabonské lanovky zostanú zatvorené až do ukončenia vyšetrovania.

Otvoriť galériu (7)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vláda trápi Slovákov: Konsolidácia nás položila na kolená a bude horšie. Výdavky a obavy bleskovo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac