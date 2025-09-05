Zázrak z Portugalska: Spod trosiek lanovky vytiahli 3-ročného chlapčeka. Celý čas sa pevne držal policajta, ktorý ho zachránil

V portugalskej metropole došlo k jednej z najväčších dopravných tragédií posledných rokov. Ikonická lanovka Gloria, ktorá denne vozila turistov i miestnych, sa v stredu podvečer vykoľajila a narazila do budovy.
Nehoda si vyžiadala 16 obetí a 22 zranených. Ako sme vás už informovali, medzi mŕtvymi sú aj traja občania Veľkej Británie. Portugalské úrady potvrdili, že medzi obeťami sú tiež Portugalci, Juhokórejčania, Švajčiar, Francúz, Američan a Ukrajinec.
Prežil trojročný chlapec z Nemecka
Ako informuje miestny portál sabodo, záchranári v troskách našli aj trojročného nemeckého chlapca, ktorý tragédiu prežil. Malý pasažier sa podľa portugalských médií držal len policajta, ktorý s ním zostal, kým mu poskytli pomoc. Jeho matka patrí medzi 20 zranených a v nemocnici bojuje o život. Obaja boli prevezení do nemocnice.
Správy o tom, že otec chlapca nehodu neprežil, sa napokon nepotvrdili. Nemecký občan bol neskôr v noci objavený a hospitalizovaný v nemocnici São José v Lisabone. Túto informáciu potvrdila aj justičná polícia.
Svedkovia opisujú paniku
Podľa informácií BBC, ľudia, ktorí sa viezli v dolnej kabíne, uviedli, že sa voz začal počas jazdy pohybovať dozadu. Keď zbadali druhú kabínu rútiacu sa z kopca, snažili sa vyskočiť cez okná. Sprievodkyňa Mariana Figueiredo, ktorá sa ocitla na mieste, hovorí o chaotických scénach.
„Ľudia začali skákať z okien. Keď sme odtrhli strechu vozňa, videli sme mŕtve telá. Bolo tam ticho, ktoré si budem pamätať celý život.“ Podľa jej slov bolo medzi zranenými aj niekoľko detí. „Mnohé plakali a boli vystrašené, snažila som sa ich upokojiť,“ dodala.
Príčina zatiaľ neznáma
Ako dodáva portál Sky news, portugalský úrad pre vyšetrovanie leteckých a železničných nehôd ukončil prvotnú analýzu miesta. Predbežná správa má byť zverejnená v najbližších dňoch. Odborníci špekulujú, že mohlo ísť o zlyhanie bŕzd alebo uvoľnenie káblov. Prevádzkovateľ Carris už oznámil, že všetky lisabonské lanovky zostanú zatvorené až do ukončenia vyšetrovania.
Nahlásiť chybu v článku