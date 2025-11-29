Predpoveď na december: Zmena príde až na Mikuláša, takto to bude so snehom. Niektorým sa to vôbec nebude páčiť

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Zima sa začína neobyčajne.

Zima sa oficiálne ešte ani nezačala a už teraz je jasné, že sezóna 2025, 2026 nebude vôbec obyčajná. Atmosféra totiž ukazuje javy, ktoré sa zvyknú objavovať raz za niekoľko desaťročí a ich dôsledky môžu prekvapiť celé Slovensko. Modely naznačujú zimu plnú výkyvov, slabšieho snehu a nečakaných zvratov.

Podľa portálu iMeteo sa v novembri odohralo mimoriadne skoré náhle stratosférické otepľovanie. Ide o jav, ktorý dokáže výrazne narušiť polárny vír a zmeniť smerovanie celej zimy. Za posledných sedemdesiat rokov sa takýto skorý výskyt objavil iba trikrát, čo robí nadchádzajúce mesiace mimoriadne nevyspytateľnými.

Polárny vír slabne a Európa čaká, čo sa stane

Náhle stratosférické otepľovanie mení správanie polárneho víru, ktorý zvyčajne drží studený vzduch uzamknutý na severe. Keď sa oslabí, arktický chlad môže ľahko unikať smerom na juh. Pre Európu to znamená turbulentnejšie počasie a prudké zmeny teplôt. Samotný jav však nezaručuje snehom nabitú zimu, pretože o výsledku rozhoduje aj správanie Atlantiku, teplota oceánov či tlakové útvary nad svetadielom.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa momentálne nad našou oblasťou drží pole vyššieho tlaku vzduchu. V najbližšom období nás z juhovýchodu zasiahne okraj tlakovej níže, ktorá sa presúva z Balkánu nad Čierne more.

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Na prvý pohľad to znamená tichšie a stabilnejšie dni, no zároveň aj typický jesenný mix hmiel a nízkej oblačnosti. Sobota tak prinesie polojasno až oblačno, miestami aj jasný deň.

V nižších polohách sa však môže udržať hmla alebo nízka oblačnosť, ktoré zrazia teploty dolu. Denné hodnoty sa budú pohybovať od 3 do 9 °C, pri hmle zostanú iba od -3 do +3 °C. Ojedinele sa vyskytnú aj slabé zrážky, najviac do 1 milimetra. Na horách vo výške približne 1500 metrov bude okolo 3 °C.

Práve preto dnešný deň doslova rozdelí Slovensko na dve polovice, keďže jasná obloha a hustá hmla vytvoria miestami až desaťstupňový rozdiel v teplotách.

Modely ECMWF prezrádzajú skôr slabšiu zimu

Sezónny prehľad modelu ECMWF pre zimu 2025, 2026 naznačuje, že Slovensko čaká skôr podpriemerné množstvo snehu. Hlavné oblasti sneženia sa presunú na sever a pokrývka u nás bude vznikať menej často, s kratším trvaním.

December ukazuje negatívne snehové anomálie v takmer celej strednej Európe. Január vyzerá podobne. Viac snehu sa môže objaviť len na juhovýchode Európy a v najsevernejších oblastiach. Slovensko však zostane na suchšej strane zimy.

Vo februári sa deficit snehu síce zmierňuje, no ani tento mesiac nevyzerá ako tradične zasnežený. Pokrývka bude nestála a rýchlo sa bude strácať.

Najväčšie prekvapenie môže priniesť marec

Najzaujímavejší scenár prichádza až na samotnom konci zimy. Marcové výpočty totiž ukazujú zvýšený potenciál sneženia v častiach strednej a južnej Európy. Súčasné modely dokonca pripúšťajú, že najvýraznejšiu snehovú nádielku by Slovensko mohlo zažiť až v marci. To však závisí od ďalšieho vývoja polárneho víru a tlakových útvarov. Zima 2025, 2026 tak bude zrejme typickou sezónou plnou výkyvov, nečakaných obratov a počasia, ktoré môže prekvapiť aj z večera do rána.

