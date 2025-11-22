Predáva sa aj za 297 €: Slovák ukázal obraz, ktorý visel v spálni našich starých rodičov. Pohľad naň vás vráti v čase

Foto: Naturpuur, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (upravené redakciou)

Michaela Olexová
Slováci sa pri spomienkach naň nevedia ubrániť nadšeniu a nostalgii.

Nie je nezvyčajné, že pri upratovaní narazíte na predmet, ktorý vo vás vyvolá dávno zabudnuté spomienky. Môže to byť váš prvý telefón v pivnici, stará váha u babičky, alebo náhodne objavená kazeta. Je fascinujúce, ako veľmi na takýchto spomienkach lipneme – ale nie je to nelogické. Práve predmety z minulosti totiž dokážu aktivovať tzv. autobiografickú pamäť, vďaka ktorej si vybavujeme kľúčové udalosti zo svojho života.

Nedávno sa jeden z takýchto nostalgických predmetov objavil vo facebookovej skupine VšELIčO PEKNE. Pridal ho Slovák, ktorý sa chcel podeliť o svoju nostalgiu s ostatnými; príspevok však medzičasom zmizol. Na jeho existenciu upozornil portál Košicak.

Predáva sa aj za 297 eur

Autor príspevku uviedol, že tento obraz kedysi zdobil takmer každú spálňu a býval zavesený nad posteľou.

Foto: Naturpuur, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nám sa podarilo odhaliť jeho pôvod: ide o litografickú tlač s názvom Taubenmadonna (Madona s holubicami) od rakúskeho umelca Josefa Augusta Untersbergera, ktorý zomrel v roku 1933. Obraz zobrazuje Pannu Máriu a mladého Ježiša spolu s niekoľkými bielymi holubicami – symbolmi Ducha Svätého.

Bežne sa ponúka ako starožitnosť; našli sme ho napríklad na portáli eBay za 190 dolárov (približne 165 eur), alebo na Etsy za cenu 297 eur. Ktosi obraz predáva na Bazoši za 100 eur, alebo na portáli Modrý Koník za cenu 180 €.

Slováci sa pri spomienkach naň nevedia ubrániť nadšeniu a nostalgii, pričom si mnohí skutočne vybavili pohľad na spálne svojich rodičov. Ako uvádza Košicak na základe komentárov pod zmazaným príspevkom, mnohí Slováci obraz získali ako dedičstvo po starých rodičoch alebo ako svadobný dar. Niektorí si spomínajú aj na spálne starých rodičov, kde visel charakteristicky nad posteľou.

A niektorí priznali, že ho majú doma dodnes. Pre mnohých má jeho prítomnosť emočnú hodnotu, pričom ho považujú za ochranný talizman a symbol rodinných väzieb. Tvrdia, že do domu vnáša dobrú energiu a pri pohľade naň vždy cítiť hrejivý pocit.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovák vysypal na stôl hŕbu 2-eurových mincí: Má ich šialených 810 kusov a predáva. Mnohých…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac