Predáva sa aj za 297 €: Slovák ukázal obraz, ktorý visel v spálni našich starých rodičov. Pohľad naň vás vráti v čase

Nie je nezvyčajné, že pri upratovaní narazíte na predmet, ktorý vo vás vyvolá dávno zabudnuté spomienky. Môže to byť váš prvý telefón v pivnici, stará váha u babičky, alebo náhodne objavená kazeta. Je fascinujúce, ako veľmi na takýchto spomienkach lipneme – ale nie je to nelogické. Práve predmety z minulosti totiž dokážu aktivovať tzv. autobiografickú pamäť, vďaka ktorej si vybavujeme kľúčové udalosti zo svojho života.
Nedávno sa jeden z takýchto nostalgických predmetov objavil vo facebookovej skupine VšELIčO PEKNE. Pridal ho Slovák, ktorý sa chcel podeliť o svoju nostalgiu s ostatnými; príspevok však medzičasom zmizol. Na jeho existenciu upozornil portál Košicak.
Predáva sa aj za 297 eur
Autor príspevku uviedol, že tento obraz kedysi zdobil takmer každú spálňu a býval zavesený nad posteľou.
Nám sa podarilo odhaliť jeho pôvod: ide o litografickú tlač s názvom Taubenmadonna (Madona s holubicami) od rakúskeho umelca Josefa Augusta Untersbergera, ktorý zomrel v roku 1933. Obraz zobrazuje Pannu Máriu a mladého Ježiša spolu s niekoľkými bielymi holubicami – symbolmi Ducha Svätého.
Bežne sa ponúka ako starožitnosť; našli sme ho napríklad na portáli eBay za 190 dolárov (približne 165 eur), alebo na Etsy za cenu 297 eur. Ktosi obraz predáva na Bazoši za 100 eur, alebo na portáli Modrý Koník za cenu 180 €.
Slováci sa pri spomienkach naň nevedia ubrániť nadšeniu a nostalgii, pričom si mnohí skutočne vybavili pohľad na spálne svojich rodičov. Ako uvádza Košicak na základe komentárov pod zmazaným príspevkom, mnohí Slováci obraz získali ako dedičstvo po starých rodičoch alebo ako svadobný dar. Niektorí si spomínajú aj na spálne starých rodičov, kde visel charakteristicky nad posteľou.
A niektorí priznali, že ho majú doma dodnes. Pre mnohých má jeho prítomnosť emočnú hodnotu, pričom ho považujú za ochranný talizman a symbol rodinných väzieb. Tvrdia, že do domu vnáša dobrú energiu a pri pohľade naň vždy cítiť hrejivý pocit.
