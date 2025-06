Predaje lístkov na zápasy lámu rekordy: Na Slovensku sa začínajú ME vo futbale, pripravte sa na obmedzenia

Na Slovensku sa v stredu 11. júna 2025 začnú majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov. Turnaj potrvá do 28. júna a odohrá sa na ôsmich štadiónoch v Bratislave, Trnave, Nitre, Dunajskej Strede, Žiline, Trenčíne, Košiciach a Prešove. Ide o mimoriadne prestížnu udalosť a zrejme najväčšie futbalové podujatie, aké Slovensko kedy zažije.

S podujtatím takéhoto rozmeru však prichádzajú aj rôzne obmedzenia, najmä v okolí štadiónov. Medzi tie patrí aj Štadión Antona Malatinského v Trnave. Počas podujatia môže prísť k obmedzeniu dopravy v bezprostrednom okolí trnavského štadióna, najmä na Športovej ulici. K uzávere ulíc by však prísť nemalo.

Uzavreté ulice

Podobne je na tom aj Nitra, kde sa uskutočnia tri zápasy. Väčšina dopravných obmedzení začne platiť tri hodiny pred konaním sa zápasov a skončí sa v ten istý deň o polnoci. Dopravné obmedzenia budú predovšetkým v lokalite v blízkosti futbalového štadióna pod Nitrianskym hradom. Obmedzený bude vjazd v smere od okružnej križovatky medzi Mostnou a Parkovým nábrežím do ulice Parkové nábrežie, kde bude kontrolné stanovište.

Ďalej sa dostanú len vozidlá so špeciálnym povolením od organizátora šampionátu. V súvislosti s touto uzáverou bude úplne uzavretá aj Jesenského ulica a ulice Podzámska a Na Predmostí. Doprava od Župného námestia v smere na Jesenského ulicu bude odkláňaná na Ulicu Janka Kráľa. Podobné opatrenia treba očakávať v okolí všetkých štadiónov.

Diváci si budú môcť pozrieť všetky zápasy zadarmo vo vysielaní STVR, na okruhoch :Šport a Dvojka alebo online. V prípade súbežných stretnutí zabezpečí STVR dva priame prenosy, tretí zápas bude odvysielaný v premiére zo záznamu. Všetky stretnutia budú zároveň dostupné aj online na portáli www.stvr.sk vo Full HD kvalite.

Rekord bol prekonaný

Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov sú pritom mimoriadne lákavé aj pre fanúšikov jednotlivých krajín, o čom svedčí predaj vstupeniek. Päť dní pred začiatkom turnaja ich organizátori predali vyše 250-tisíc, čo je vzhľadom na obdobie pred turnajom nový rekord ME21. Najväčší záujem je o zápasy slovenského tímu, no na veľkú podporu svojich fanúšikov sa môžu tešiť aj reprezentanti Česka, Anglicka, Nemecka či Fínska.

„Na šampionáte bude celkovo 16 tímov a každý z nich bude mať vytvorené svoje zázemie. Tréningové kempy budú mať rozložené po celom Slovensku. V týchto dňoch už jednotlivé výpravy postupne prichádzajú a my riešime viacero požiadaviek. Mnohé z nich sú stanovené UEFA, trebárs kritériá pre ihriská, tréningové plochy či ubytovacie kapacity,“ uviedol manažér pre tímy a tréningové ihriská Peter Hamaj.

„Pripravených je 177-tisíc fliaš vody a k servisu pre tímy patria aj viac ako dve tony ľadu. Požiadavky tímov sú rôzne. Väčšina z nich už mala svojich zástupcov v dejiskách ME a tak sme sa o ich požiadavkách rozprávali skôr. Sú však aj také, ktoré prídu do dejiska prvýkrát až teraz a tak budeme musieť riešiť ich požiadavky v poslednú chvíľu, čo bude pre nás ťažšie. Vysoké požiadavky sú na trávniky a môžem povedať, že tie budú mať špičkovú úroveň nielen na štadiónoch, ale aj na všetkých 17-tich ihriskách vrátane toho pre rozhodcov. Zaujímavosťou je, že Angličania chceli pri prílete Lúčnicu, no napokon si to zariadili inak,“ prezradil Hamaj.

Organizácia turnaja bude veľká výzva aj pre bezpečnostné zložky. Organizátori spravil aj v tomto smere maximum, špecifický prístup bude k reprezentácii Ukrajiny. „Vychádza to z bezpečnostnej situácie SR a UEFA. Vieme, že nejaké opatrenia sú tam zavedené. Osobne nepoznám ich úroveň, ale vieme, že sú vyššie než pri iných tímoch,“ poznamenal Hamaj.