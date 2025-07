Predaj lístkov na festival Rubicon, na ktorom má vystúpiť Kanye West, bol pozastavený. Predajca nevie, čo ďalej

Festival Rubicon patrí posledné dni medzi najdiskutovajšie témy na Slovensku. Na akcii má vystúpiť napríklad populárny, no veľmi kontroverzný raper Kanye West, no okolo podujatia je stále viac otáznikov, než odpovedí a situácii nepomáha ani zlá komunikácia zo strany organizátorov. Najnovšie sa k veci vyjadril predajca lístkov.

Spoločnosť Ticketportal pozastavila predaj lítskov na spomínaný festival. „Predaj Rubicon festivalu je momentálne pozastavený. S organizátorom sa snažíme aktívne komunikovať. V tejto chvíli čakáme na jeho vyjadrenie a pokyny k ďalšiemu postupu. Akonáhle obdržíme nové informácie, klientom bude zaslaná oficiálna tlačová správa,“ napísala spoločnosť vo vyjadrení. Situácia je tak neprehľadná a vyzerá to, že ani predajca nevie, čo ďalej.

Svoje stanovisko nemenia

K celej veci sa pre interez vyjadril aj starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, ktorý k festivalu zaujal negatívne stanovisko. „Po spoločných rokovaniach s organizátormi podujatia, po zasadnutí krízového štábu, a vzhľadom na to, že organizátori nám doteraz nepredložili požadované opatrenia v súvislosti so zabezpečením podujatia, nemáme dôvod svoj postoj meniť,“ povedal.

„Naďalej vidíme riziká, ktoré sa týkajú najmä bezpečnosti, dopravného zaťaženia, parkovania či dopadov na kvalitu života obyvateľov. Zároveň stále nemáme k dispozícii kompletné informácie o tom, že organizátori majú všetky potrebné stanoviská a povolenia, ktoré sú pre konanie verejného kultúrneho podujatia nevyhnutné,“ dodal starosta.

Organizátor požiadal o spoluprácu aj políciu, no táto vec je, hoci zostávajú do festivalu len dva týždne, stále v štádiu riešenia. „V súvislosti s Vami uvedenou vecou bola Krajskému dopravnému inšpektorátu dňa 24.06.2025 doručená žiadosť o vydanie stanoviska k dočasnému dopravnému značeniu, zvláštnemu užívaniu a uzávierke komunikácií. Krajský dopravný inšpektorát vydá stanovisko k projektu organizácie dopravy do 30 dní,“ povedala pre interez Silvia Šimková z oddelenia komunikácie a prevencie.