Jeho vzťah k EÚ dosiahol dno: To, čo robí Maďarsko, je neprijateľné. Orbán obetoval celú krajinu

Lucia Mužlová
TASR
Rokovanie summitu EÚ v Bruseli sa vo štvrtok skončilo v mrazivej nálade.

To, čo robí Maďarsko, je neprijateľné a vzťah maďarského premiéra Viktora Orbána k Európskej únii dosiahol dno. Konštatoval to v piatok po štvrtkovom samite EÚ server Euronews, podľa ktorého Orbán súhlasil s obetovaním zvyškov povesti Maďarska kvôli úspechu v kampani pred aprílovými parlamentnými voľbami. S odvolaním sa na server szeretlekmagyarorszag.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa španielskeho premiéra Pedra Sáncheza maďarský premiér prekročil červenú čiaru. Nemecký kancelár Friedrich Merz po samite hovoril o „vážnej zrade“.

Mrazivé nálady na samite

Rokovanie samituEÚ v Bruseli sa vo štvrtok skončilo v mrazivej nálade po tom, čo Orbán ako jediný nepodporil balík úverov pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur kvôli odstaveniu ropovodu Družba.

Euronews konštatoval, že Maďarsko sa blíži k bodu zlomu a jeho postoj vyvolal vážne pobúrenie a bezprecedentnú kritiku.

Voči Orbánovi zaznela veľmi ostrá kritika a všeobecný pocit bol, že takto to jednoducho nemôže pokračovať, povedal švédsky premiér Ulf Kristersson. „Nikdy som na samite EÚ nepočul takú silnú kritiku voči niekomu,“ dodal.

Niektorí lídri vrátane talianskej premiérky Giorgie Meloniovej a belgického premiéra Barta De Wevera sa na maďarského ministerského predsedu snažili vplývať zmierlivým tónom, ale ani tento prístup nebol úspešný.

„Toto nie je postup v dobrej viere, keď stanovíte podmienku, ktorú ani Európska únia, ani členské štáty nemôžu splniť, pretože iba Rusko rozhoduje o tom, či sa znova pokúsi zničiť ropovod Družba,“ povedal predseda Európskej rady António Costa s poznámkou, že Moskva naň od roku 2022 zaútočila viac ako 20-krát.

Maďarský premiér po samitepovedal, že obhajuje záujmy svojej krajiny. „Dnes som prelomil ropnú blokádu, ktorú nám (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj vnútil,“ povedal Orbán. S opätovným spustením ropovodu Družba naďalej spája schválenie úveru Ukrajine, čím v tejto otázke porušil svoj vlastný sľub z vlaňajšieho decembra.

Slovensko a Maďarsko proti: 25 krajín EÚ vyzvalo na vyplatenie pôžičky pre Kyjev

