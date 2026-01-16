Pred rokmi pár, dnes kolegovia: Herec Roman Poláčik mieri do Dunaja, kde bude hrať po boku Janky Kovalčikovej

Foto: TV Markíza

Frederika Lyžičiar
Dunaj k vašim službám
Posilní herecké obsadenie.

Obľúbený dobový seriál Dunaj, k vašim službám rozširuje svoje herecké obsadenie o výraznú mužskú postavu. Do deja vstupuje charizmatický cudzinec, ktorý zamieša kartami nielen v meste, ale aj v životoch hlavných hrdinov.

Roman Poláčik pre TV Markízu porozprával o novej postave v seriáli Dunaj, k vašim službám, ktorú bude stvárňovať. Do deja vstupuje ako René Monde (pozn.red. číta sa Mond) nový šarmantný muž v meste, ktorý zaujme Lenu, ktorú stvárňuje Janka Kovalčíková, svojím zmyslom pre humor aj spoločnou láskou k literatúre.

Postava ukotvená v charaktere a hereckej istote

Romana Poláčika na novej postave oslovila jej vnútorná pevnosť aj jasné ukotvenie vo svete, a to v profesionálnej aj osobnej rovine. „Má svoj charakter, má svoje názory a má svoje miesto vo svete, ako v profesionálnom, tak aj v osobnom,“ vyjadril sa herec.

René Monde sa na obrazovke výrazne prepojí s postavou Leny, ktorú stvárňuje Jana Kovalčíková, pričom ich herecké spojenie vychádza aj zo spoločnej minulosti – v reálnom živote kedysi tvorili pár a dlhé roky ich spája intenzívna profesionálna spolupráca v divadle.

Foto: TV Markíza

Aj preto medzi nimi funguje prirodzená súhra, ktorá sa prenáša aj pred kameru. „My sme už veľmi veľa rokov kolegovia aj v divadle. To znamená, že náš profesionálny vzťah je na takej úrovni, že si dokonale rozumieme. Nebolo sa teda potrebné spoliehať na nejakú minulosť,“ povedal narovinu.

Ako Poláčik dodáva, stretnutia na pľaci boli predovšetkým o profesionálnej istote a vzájomnej dôvere. „My sa denne stretávame v divadle. Tá radosť pramení z toho, že stojíme vedľa seba pred kamerou a vieme, že sa na seba môžeme spoľahnúť. Takže v tomto je to pre mňa naozaj výhra,“ vyjadril sa.

Rešpekt k Dunaju

