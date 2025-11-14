Pre nehodu uzavreli diaľničný tunel: Zrazili sa dva kamióny, na mieste sa tvoria veľké kolóny

Pre nehodu dvoch kamiónov na diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
Ako uviedol, k nehode došlo na diaľnici D1 v smere od Prešova. Na mieste zasahovali siedmi hasiči. Pomáhali s vyslobodením jedného z vodičov kamióna v súčinnosti s rýchlou zdravotnou pomocou. Dodal, že jednotka z hasičskej stanice z Prešova sa už z nehody vrátila, hasiči z Behároviec sú ešte na mieste nehody.
