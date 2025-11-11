Práve sa schvaľujú maximálne ceny energií: Plyn môže poriadne zdražieť, takáto je situácia

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), bez ohľadu na plánovanú adresnú energopomoc zo strany vlády, aktuálne schvaľuje maximálne ceny za dodávku energií pre domácnosti na budúci rok. Tie budú napríklad platiť pre domácnosti, ktoré sa nedostanú k energopomoci, alebo pre malých podnikateľov.
Ako uviedol v rozhovore pre SITA predseda ÚRSO Jozef Holjenčík, vcelku pozitívne vyzerajú ceny tepla, komplikovanejšie je to pri plyne. Začali cenové konania týkajúce sa cien tepla pre zraniteľných odberateľov. Šéf regulačného úradu neočakáva nárast ceny tepla v budúcom roku. Aj keď Holjenčík upozorňuje odberateľov, že pri teple nie je tak dôležitá jeho cena ako jeho spotreba.
„Očakávame, že budúci rok bude tá masa peňazí, ktorú vynaložíme na teplo nižšia ako tento rok. To viem s plnom vážnosťou prehlásiť, že pokiaľ samozrejme nepríde sem nejaký orkán, nepríde nejaká zima,“ povedal Holjenčík.
Situácia s plynom je vraj zložitá
Pri cenách plynu je podľa neho situácia zložitá.
„EÚ rozhodla odstrihnúť sa od ruského plynu od roku 2028. Pritom Slovensko je bytostne závislé odjakživa od ruského plynu. Tak teraz nebudeme závislí od ruského plynu, ale budeme závislí od amerického plynu alebo od iného plynu. Ale budeme závislí stále, v tom istom pomere, akurát že za oveľa vyššiu cenu. To je fakt, ktorý jednoducho sa nedá odškriepiť,“ zdôraznil Holjenčík.
Slovenskí odberatelia budú musieť vo svojich cenách zaplatiť prevádzku prepravnej plynovodnej siete, ktorá sa niekedy v minulosti využívala na 100 % a dnes sa využíva na 5 %. Lenže, fixné náklady na prepravnú sieť nám zostali, keďže napríklad tá kompresorová stanica musí fungovať, musí mať obsluhu. Ročne to môžu vyjsť tieto náklady na zhruba 50 mil. eur.
„Toto nikomu nejde do vrecka. Je to oprávnený ekonomický náklad, ktorý my musíme pri schvaľovaní cien uznať,“ dodal Holjenčík.
Poplatky sa vedia upraviť, problém je cena samotného plynu
Poplatky za distribúciu plynu si vie ÚRSO podľa svojho šéfa rýchlo upratať. Problémom tak zostáva už len dodávka samotnej komodity, teda plynu. Odkiaľ ho dostaneme, a od koho.
„Ak dostaneme plyn za 30 alebo za 20 eur za megawatthodinu a budeme ho mať na Slovensku, na našom bode, vtedy budem spokojný a aj cenu vieme udržať. Ale nie za podmienok, že plyn stadiaľ doveziem, stadiaľ doveziem, a my máme potom s tým chaos ako to ukočírovať,“ podotkol Holjenčík.
Šéf regulačného úradu chváli vládu za jej boj proti odstrihnutiu sa od ruských energií. „Poďme si povedať, že toto je pre nás cesta a nie je treba zo všetkého robiť vojnového strašiaka. Ale poďme urobiť to, aby to bolo pre celú Európu prijateľné a príjemné,“ konštatoval Holjenčík.
