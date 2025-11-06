Poľsko chce uzavrieť veľký obchod so Slovenskom: Americký plyn by mohol prúdiť až k nám, rokovanie s Washingtonom začalo

Nina Malovcová
TASR
Poľsko chce dovážať americký plyn pre Slovensko a Ukrajinu.

Poľsko rokuje o dohode o dovoze skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov, aby ním mohlo následne zásobovať SR a Ukrajinu. Pre agentúru Reuters to uviedli dva zdroje oboznámené s vyjednávaniami, píše TASR.

Podľa jedného zo zdrojov predstavitelia zverejnia spoločné vyhlásenie o zvýšení dovozu po stretnutí na transatlantickej energetickej konferencii v Aténach koncom tohto týždňa. „Potom by nasledovali rokovania o podmienkach dodávok na Slovensko,“ uviedol jeden zo zdrojov.

Zmena energetickej politiky Európy

„Potenciálne objemy prepravované na juh cez Poľsko by mohli predstavovať 4 až 5 miliárd kubických metrov plynu ročne, čo je približne ročná spotreba plynu na Slovensku,“ uviedli zdroje.

„Nevyužili sme naplno historickú príležitosť, aby sme Európu oslobodili od ruskej energie a (donútili) ich prejsť na tú americkú, ale teraz táto (prezidentská) administratíva ide naplno a dochádza k skutočnému posunu. Mohli by sme byť svedkami seizmickej zmeny v spôsobe, akým Európa získava energiu,“ uviedol anonymný predstaviteľ USA. Poľský rezort energetiky na otázky agentúry Reuters odmietol odpovedať.

Európska únia chce stopnúť ruský plyn

Európska únia minulý mesiac predložila nové plány na ukončenie nákupu ruskej ropy a plynu spoločne s ďalším balíkom sankcií, ktorého súčasťou je aj zákaz dovozu ruského LNG do roku 2027. Slovensko a Maďarsko energetické suroviny z Ruska stále nakupujú, čím si vyslúžili kritiku aj od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Spojené štáty dodávajú v súčasnosti do Európy približne 55 percent LNG, v roku 2021 to bolo 27 percent. Podľa výpočtov agentúry Reuters by úplné nahradenie ruského LNG tým americkým zvýšilo podiel USA na trhu na viac ako 80 percent.

