Praktiky v SIS po nástupe Pavla Gašpara: Bývalý funkcionár hovorí o odpočúvaní, šikane a vplyve z Ruska

Foto: TASR - Martin Baumann

Martin Cucík
Bývalý vysoký funkcionár SIS opisuje momentálne fungovanie informačnej služby.

Juraj Kulík, niekdajší riaditeľ Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC) pôsobiaceho pri SIS, tvrdí, že súčasné vedenie tajnej služby vtiahlo inštitúciu do politických konfliktov. Naráža tým na spôsob, akým SIS informovala o údajnom prevrate z januára tohto roka.

NBAC je útvar, ktorý zhromažďuje a vyhodnocuje bezpečnostné dáta a pripravuje analýzy pre vedenie SIS a štátne orgány. Kulíka z jeho čela odvolal terajší riaditeľ SIS Pavol Gašpar. V podcaste Disinfo report podľa Denníka N tvrdí, že dôvody uvedené službou boli nepresné a účelové. Tvrdí tiež, že jeho odchod bol súčasťou dlhodobého tlaku, ktorého cieľom bolo prinútiť ho k dobrovoľnému odchodu.

Momentálne praktiky v SIS prirovnal k fungovanie ŠTB za minulému režimu. Tvrdí dokonca, že SIS zasiahla do jeho pracovných možností a že k tomu použila informácie získané odpočúvaním jeho služobného telefónu.

Kauza údajného prevratu

V januári premiér Robert Fico tvrdil, že plánovaný prevrat mal súvisieť so skupinou, ktorá pôsobila v Gruzínsku a na ukrajinskom Majdane. Koalícia neskôr oznámila, že prijala opatrenia na zabránenie povaleniu vlády. Pavol Gašpar v rozhovore vyhlásil, že služba hrozbu eliminovala.

Foto: Facebook (Tomáš Forró)

Kulík upozorňuje, že ak by išlo o skutočný prevrat, došlo by k zadržaniu podozrivých osôb, prípadne k ich vzatiu do väzby ešte pred medializáciou prípadu. Podľa neho tým, ako Gašpar prezentoval informácie, zatiahol SIS do politického boja, čo označuje za veľmi nebezpečné, keďže spravodajská služba má zostať apolitická.

Obmedzená dôvera zahraničných partnerov

Kulík taktiež naznačuje, že zahraničné služby obmedzujú spoluprácu so SIS. Ako dôvody uvádza politický tlak na tajnú službu a tiež to, že slovenskú politiku formujú absolventi ruských štátnych univerzít. Podľa neho podobná situácia v minulosti viedla k dlhšej izolácii SIS v medzinárodnom prostredí.

