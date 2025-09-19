Praktiky ako za druhej svetovej vojny ľudí poriadne nahnevali: Židom zakázal vstup do obchodu, takto to majiteľ vysvetlil

V nemeckom meste Flensburg vyvolal rozruch obchodník, ktorý na svoju výkladnú skriňu vyvesil tabuľu s textom „Židom vstup zakázaný“. Šesťdesiatročný majiteľ obchodu so špecializáciou na gotické predmety a literatúru tvrdil, že týmto krokom chcel vyjadriť svoj postoj k vojne v Pásme Gazy.
Po vlne kritiky však musel nápis odstrániť, informovali tamojšie médiá. Na problém upozornil web CNN Prima News, na základe správy portálu SHZ. Podnikateľ uviedol, že jeho gesto nemá byť osobným útokom, ani sa podľa vlastných slov nepovažuje za antisemitu. Zdôraznil, že sa mu nepáči politika Izraela a nedokáže rozlíšiť, ktorí Židia podporujú alebo odmietajú vojenské zásahy v Gaze.
Opakovanie histórie
Dodal tiež, že izraelskú vládu viní z dvojitých štandardov, a tak podľa neho varuje pred opakovaním histórie, no sám ju pritom napodobňuje. Reakcie verejnosti na seba nenechali dlho čakať. Obyvatelia i predstavitelia miestnej politickej scény, vrátane bývalej starostky Simone Langeovej či predsedníčky okresnej strany Kianusch Stenderovej, incident ostro odsúdili.
Vládny splnomocnenec pre boj s antisemitizmom označil konanie obchodníka za čistú formu nenávisti, pripomínajúcu praktiky nacistickej éry. Už nasledujúci deň nápis z výkladu zmizol. Na jeho mieste sa však objavili vandalské odkazy ako „Nacisti von“, ktoré signalizovali, že čin majiteľa spoločnosť nenechal ľahostajnou.
