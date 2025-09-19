Úsmev nám doslova zamrzne, polárny vír sa už formuje: Po teplom víkende sa na Európu valí prvé sneženie, budú problémy

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Modely ukazujú varovné signály, Európu čakajú silné mrazy.

Polárny vír nad severnou pologuľou sa už začal tvoriť a prvé merania ukazujú, že tento rok je slabší než obvykle. Pre Slovensko aj celú Európu to môže znamenať veľmi nevyspytateľnú zimu plnú výkyvov a náhlych vpádov studeného vzduchu.

Ako upozorňuje portál Severe Weather Europe, oslabený polárny vír obvykle prináša snehovo bohatú a búrlivú sezónu.

Čo je polárny vír, a prečo sa nás týka

Polárny vír vzniká každý rok na jeseň, keď sa oblasť Arktídy prudko ochladzuje, zatiaľ čo nižšie zemepisné šírky zostávajú teplejšie. Vzniká tak mohutný cyklón, ktorý siaha až do stratosféry. Silný vír dokáže udržať chladný vzduch uzavretý v okolí pólov. Keď však zoslabne, arktický vzduch sa ľahko dostáva smerom na juh a prináša náhle ochladenia aj do strednej Európy.

NASA už v septembri namerala rýchlosti vetrov v polárnej stratosfére blízke historickému minimu. Podľa klimatológov to naznačuje, že vír sa tento rok formuje pomaly a slabšie, podobne ako v minulom roku, keď počas zimy skolaboval a spôsobil prudké vpády mrazov.

Nebezpečná kombinácia javov La Niña a QBO

Vývoj polárneho víru ovplyvňujú aj iné faktory. Jedným z nich je jav La Niña, ktorý prináša ochladzovanie Tichého oceánu. V minulosti bol často spojený s náhlym oteplením stratosféry a rozpadom víru. Práve v takýchto rokoch sa v Európe objavovali silné snehové búrky a dlhé obdobia mrazov.

Ďalším faktorom je jav QBO, teda striedanie veterných prúdov nad rovníkom. Tento rok prevládajú východné vetry, ktoré vír ešte viac oslabujú. Podľa odborníkov ide o nebezpečnú kombináciu, ktorá môže zvýšiť pravdepodobnosť dramatického priebehu zimy.

Modely už teraz naznačujú problémy

Modely ECMWF ukazujú výrazné anomálie tlaku nad severným pólom, čo je signál, že počas zimy môže dôjsť k náhlemu otepleniu stratosféry. Takéto situácie zvyčajne vyústia do silného vpádu studeného vzduchu. Podobný jav nastal aj v roku 2023 a priniesol vlnu mrazov do USA aj Európy, pripomína portál Futura Sciences.

Ilustračná foto: Freerange

Meteorológovia preto varujú, že zimná sezóna 2025/2026 môže priniesť časté vpády arktického vzduchu, snehové búrky aj dlhšie obdobia hlbokých mrazov. Aj na Slovensku by tak mohli nastať extrémy, ktoré nie sú v posledných rokoch bežné.

Ako to vyzerá v Európe už teraz

Rozkolísanosť atmosféry možno pozorovať už začiatkom jesene. V západnej Európe sa teploty počas niekoľkých dní vyšplhali na hodnoty okolo 26 °C, aby následne meteorológovia predpovedali sneženie trvajúce viac než deň. Podľa britského ústavu Met Office je september v znamení častých zmien počasia, od horúčav cez výdatné dažde až po prekvapivé snehové prehánky.

Tieto kontrasty ukazujú, aké nestabilné môžu byť nasledujúce mesiace aj v strednej Európe. Aj Slovensko by tak mohlo zažiť zimu, ktorá prinesie prudké prechody z teplého počasia do silných mrazov a sneženia.

Do Európy sa už teraz rúti sneh

Nestabilitu atmosféry ukazujú už aj aktuálne predpovede. Podľa modelov WXCharts sa do viacerých častí Európy počas nasledujúcich dní nasunie vlna sneženia. Očakáva sa, že prvé výrazné zrážky zasiahnu severné oblasti a horské regióny, no sneh sa môže objaviť aj tam, kde sú ľudia zvyknutí skôr na miernejší priebeh jesene.

Foto: Unsplash

Príkladom je Škótsko, kde meteorológovia podľa portálu Independent predpovedajú sneženie trvajúce viac než 37 hodín. Národný park Cairngorms sa má pokryť snehom už v priebehu najbližších dní, čo jasne dokazuje, aké rozličné vie byť počasie už začiatkom jesene.

Tieto prvé náznaky dokazujú, že rozkolísané počasie sa netýka len ďalekej Arktídy, ale priamo zasahuje aj európske krajiny. Pre Slovensko to znamená, že zmena môže prísť veľmi rýchlo a po príjemných teplotách môže nasledovať náhly vpád snehu a chladu.

