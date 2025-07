Pracuje len 10 minút týždenne, no zarobí tisíce: Žena prezradila, ako sa jej darí bohatnúť v podstate bez námahy

Mnohí miliardári sú dôkazom toho, že neraz tvrdá práca nie je to, čo vedie k bohatstvu. Ukazuje to aj tiktokerka, ktorá tvrdí, že pracuje dokopy len 10 minút týždenne, no napriek tomu si dokáže slušne zarobiť. Ako je to možné?

Ako zarába tisíce za pár minút práce?

Ako informuje Mail Online, Chloe Concetta z Londýna na TikToku prezradila, že jej podnikanie s predajnými automatmi prináša do rozpočtu tisíce mesačne. Vraj je to ideálna práca pre rodičov, ktorí chcú tráviť väčšinu svojho času s deťmi a nie v práci. Dodáva, že je to zároveň spôsob, ako si môžete privyrobiť popri inej práci na plný úväzok.

Desať minút týždenne pracuje preto, lebo toľko času jej približne zaberie doplniť tovar do automatu. Vyjadrila sa, že takéto podnikanie môže byť naozaj ziskové, ak človek umiestni automat v rušnej časti, kde sa pohybuje veľa ľudí. Jeden z automatov má len pár minút od domu, dopĺňať ho teda časovo vôbec nie je náročné.

Podobný biznis rozbieha čoraz viac ľudí

Vysvetľuje, že automat môže doplniť hoc len cestou, keď ide vybaviť niečo iné. Výhodou je, že je prístupný 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Zásoby na doplnenie dokupuje raz za mesiac. Samozrejme, automat nie je zadarmo a podľa Chloe sa človek musí pripraviť na počiatočnú investíciu vo výške 2- až 3-tisíc libier (v prepočte približne 2 300 až 3 500 eur).

Chloe vlastní celkovo 4 automaty a je zároveň aj mentorkou. Učí iných, ako uspieť v tomto biznise. Ľudia jej kladú v komentároch mnoho otázok. Napríklad, čo sa stane, ak automat zničia vandali. Vysvetľuje, že to pokrýva poistenie. Do podobného podnikania sa v poslednom čase pustili viacerí, v automatoch predávajú všetko možné, vrátane umelých mihalníc.