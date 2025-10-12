Pozrite sa na farbu vašich zubov: Ak má váš chrup takýto odtieň, mali by ste spozornieť, tvrdia odborníci

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Akú farbu majú vaše zuby?

Podľa vedy odtieň zubov môže byť tichým signálom, že sa vo vašom tele niečo deje. Zuby totiž dokážu odhaliť zdravotné problémy skôr, než ich zachytí akékoľvek vyšetrenie.

Zafarbenie zubov nie je len estetický problém, pretože farba chrupu je zrkadlom celkového zdravia. V niektorých prípadoch môže dokonca odhaliť vážne zdravotné komplikácie ešte predtým, ako sa prejavia inak, píše Mail Online.

Nie je žltá ako žltá

Žlté zafarbenie sa často spája s nadmerným pitím kávy alebo čaju, no niekedy môže signalizovať problémy s pečeňou. Ak pečeň nefunguje správne, v tele sa môže hromadiť bilirubín, čo je žltý pigment, ktorý ovplyvňuje aj odtieň zubov.

Niektoré zuby však môžu mať matný sivý odtieň, čo súvisí s úrazom, ale aj s celiakiou. Pretože celiakia narušuje stav skloviny, dôsledkom čoho sú zuby oslabené a zároveň náchylnejšie na poškodenie.

Ilustračné foto: Unsplash

Zuby toho dokážu povedať oveľa viac

Hnedé škvrny zas signalizujú začínajúci zubný kaz, rovnako aj kriedovo biele škvrny. Tmavé až čierne zafarbenie môže byť signálom pokročilého rozpadu zubného tkaniva, alebo dokonca až odumretého nervu. V extrémnych prípadoch to môže súvisieť s vystavením ťažkým kovom alebo s genetickými poruchami, ktoré oslabujú zubnú sklovinu.

Podľa odborníkov sú tak zuby presným zdravotným barometrom. Pravidelné kontroly a dôkladná hygiena sú kľúčové. Pri najbližšom pohľade do zrkadla si preto všimnite odtieň vašich zubov. Možno vám o vás prezradia viac, než si myslíte.

