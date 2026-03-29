Pozrite sa, kde bolo túto zimu najchladnejšie: Odborníci zaznamenali zvláštny jav

Petra Sušaninová
TASR
Zima bola pomerne teplá.

Priemerná teplota vzduchu v zime dosiahla na území Slovenska hodnotu 0,0 stupňa Celzia. Uplynulá zima je tak 16. najteplejšou od roku 1931 na Slovensku. Informoval o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Najnižšiu teplotu počas zimy namerali 9. januára vo Vígľaši-Pstruši, a to mínus 25,6 stupňa Celzia. Najvyššie vystúpila teplota vzduchu 28. februára v Prievidzi, kde namerali 16,4 stupňa.

December 2025 s priemernou teplotou vzduchu 1,8 stupňa je piatym najteplejším decembrom od roku 1931. V januári tohto roka bola priemerná teplota mínus 3,2 stupňa a vo februári bolo priemerne 1,4 stupňa.

Posledný deň roka 2025 namerali meteorológovia najnižšiu teplotu vzduchu za celý december, a to mínus 23,3 stupňa na Lomnickom štíte. Je to zároveň najnižšia teplota vzduchu v roku 2025 a najnižšia teplota vzduchu v decembri na Slovensku za posledných desať rokov. V Hurbanove zaznamenal SHMÚ až desať ľadových dní v rade, teda dní, keď bola maximálna teplota nižšia ako nula stupňov. Bolo to v čase od 5. do 14. januára. Ide podľa meteorológov o ojedinelý jav.

Ktorá zima bola najchladnejšia?

„Teplotné inverzie od začiatku decembra do poslednej dekády februára sa vyznačovali najmä nízkou oblačnosťou a hmlou v nižších polohách do približne 1000 metrov nad morom a ovplyvnili sumy slnečného svitu na väčšine meteorologických staníc,“ skonštatovali meteorológovia. V posledných februárových dňoch pozorovali výrazné oteplenie, ktoré pokračovalo až do 15. marca.

Najteplejšiu zimu doteraz zaznamenal SHMÚ v roku 2024 s priemernou teplotou 2,2 stupňa. Najchladnejšia bola v roku 1940 s priemernou teplotou mínus 7,4 stupňa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Peklo na ceste: Cestári varujú, platia výstrahy, dnes si dávajte pozor

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac