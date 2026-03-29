Peklo na ceste: Cestári varujú, platia výstrahy, dnes si dávajte pozor

Na silný vietor si musia dať pozor šoféri v okresoch Michalovce, Sobrance, Levice a v oblasti Bratislavy. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC).
Na webe zjazdnost.sk cestári tiež upozorňujú na hmlu, ktorá obmedzuje dohľadnosť na 100 m v oblasti Štrby.
Nárazový vietor v niekoľkých oblastiach
Pre oblasť juhozápadného a juhovýchodného Slovenska platí od nedeľného skorého rána výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pred nárazovým vetrom.
Do popoludňajších hodín sa môže v okresoch Bratislavského, Trnavského a časti Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja na západe a tiež časti Košického kraja na východe vyskytnúť vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 70 km/h.
Meteorológovia rovnako očakávajú, že v nedeľu predpoludním môže na horách severného a stredného Slovenska v polohách nad 1500 m dosiahnuť nárazový vietor rýchlosť 110 – 135 km/h.
Aké počasie nás čaká dnes?
Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Miestami sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Od vyšších, na západe a v Žilinskom kraji spočiatku aj od stredných polôh, bude snežiť. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota bude 11 až 15 stupňov Celzia, na krajnom západe, v Žilinskom kraji, na Spiši 3 až 9 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 0 stupňov Celzia.
Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), na západe a juhovýchode lokálne okolo 12 a v nárazoch okolo 19 m/s (45, 70 km/h). Vo vysokých polohách bude spočiatku prudký vietor až víchrica. Spadne do 10 mm zrážok, vo vyšších polohách do 10 centimetrov snehu.
