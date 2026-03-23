Pozrite, aké nové meno majú bábätká, ktoré sa rodia v roku 2026

Baby Boomers, mileniáli či generácie X, Z a Alpha. Jednotlivé označenia pre rôzne generácie nevznikli náhodou – každá z nich vyrastala v odlišných podmienkach a formoval ju iný svet ako tú predchádzajúcu.
Baby Boomers sú dnes najstaršou žijúcou generáciou. Narodili sa po druhej svetovej vojne (1946 až 1964) a zohrali kľúčovú úlohu pri obnove spoločnosti aj populačného rastu.
Nasleduje generácia X, teda ľudia narodení približne medzi rokmi 1965 až 1980. Často sa o nej hovorí ako o „zabudnutej generácii“. Stojí medzi dvoma výraznými skupinami, no sama zostáva v tieni.
Každú generáciu definuje niečo iné
Po nej prichádzajú mileniáli, jedna z najdiskutovanejších generácií. Narodili sa medzi rokmi 1981 až 1996 a ich život zásadne ovplyvnil nástup internetu. Vyrastali na Azete, neskôr na Facebooku a ako prví naplno zažili digitálnu revolúciu.
Generácia Z, teda ľudia narodení približne medzi rokmi 1996 až 2010, býva zase označovaná za poslednú, ktorá ešte stihla detstvo bez smartfónu v ruke. Zároveň je však prvou generáciou, ktorá vo veľkej miere zažila digitálne technológie už od mladého veku. Podľa neurovedca Jareda Cooneyho Horvatha to môže mať aj svoje dôsledky.
Tvrdí, že títo mladí ľudia boli ako prví exponovaní učeniu prostredníctvom obrazoviek, čo negatívne ovplyvnilo ich kognitívne schopnosti. Tie sú oproti generácii svojich rodičov zakrpatené. Neskôr trávili viac ako polovicu bdelého času pred obrazovkami, čo ovplyvňuje spôsob, akým sa učia. „Pre ľudí je biologicky prirodzené učiť sa od iných ľudí a prostredníctvom hlbokého sústredenia, nie neustálym scrollovaním a čítaním skrátených súhrnov,“ upozorňuje v rozhovore pre MailOnline.
Doposiaľ najmladšou bola generácia Alpha.
Tvoria ju deti narodené približne medzi rokmi 2010 až 2025 a ide o prvú generáciu, ktorá prakticky nepozná svet bez obrazoviek, tabletov, smartfónov a sociálnych sietí. Táto éra sa však končí a prichádza nová generácia – deti, ktoré sa budú rodiť približne do roku 2039.
