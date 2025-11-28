Pozor, v Európe padá toxický sneh, obsahuje niečo príšerné: Odborníci dvíhajú varovný prst, deťom ho nedovoľte jesť

Hoci sa to môže zdať ako maličkosť, ochutnávanie snehu je bežná „zimná disciplína“ najmä u detí. Biely povrch pôsobí čisto, no podľa hygienikov ide o klamlivý dojem. Skrýva sa v ňom viac nebezpečenstva, než by sme si mysleli.
Ako informovala česká CNN, sneh síce môže pôsobiť čisto vďaka svojej bielej farbe, realita je však úplne inde.
Toluény či benzén
Hygienik Radek Mikšík sa pre CNN vyjadril, že počas padania sneh zachytáva rôzne látky a chemikálie, pričom niektoré z nich sú pre náš nervový systém doslova toxické.
„Pred dopadom na seba zachytáva rôzne látky, nech sú to napríklad nejaké toluény, benzén a podobne, ktoré potom, samozrejme, môžu pôsobiť na nervový systém alebo napríklad aj na poruchu krvotvorby,“ vysvetlil hygienik.
Nebezpečné to je hlavne pre deti, rodičia a učiteľky v škôlkach či školách by teda mali klásť dôraz na prevenciu a deťom vysvetľovať, že jesť sneh sa naozaj neoplatí.
Malý test to preukázal
Reportéri CNN spravili test a odniesli vzorku snehu do laboratória. Po roztopení a prefiltrovaní sa v malom množstve objavila výrazná nečistota. Možno kúsok rastliny, možno niečo iné.
Čo presne to bolo, nie je podstatné. Faktom je, že sneh môže ukrývať látky, ktoré do organizmu rozhodne nepatria.
