Hlásateľka Ada Straková po rokoch priznala trpkú pravdu. V divákoch vyvolala nostalgiu aj smútok

Sú mená a hlasy, ktoré si zapamätalo nielen celé Slovensko, ale i Česko. V minulosti totiž neboli také veľké možnosti a tým pádom ani toľko pracovných príležitostí v médiách. V centre pozornosti tak boli skutočné talenty, na ktoré sa nedá zabudnúť ani po rokoch a jedna z nich sa rozhodla naďalej prihovárať fanúšikom cez sociálne siete napriek tomu, že dnes už má 77 rokov.
Ako píše STVR, hoci mala Ada Straková po skončení vysokej školy nastúpiť ako učiteľka do jazykovej školy v Žiari nad Hronom, jej kariéra sa napokon vybrala iným smerom. Rozhodol o tom konkurz Československej televízie, na ktorý sa prihlásila, a to tajne bez toho, aby o tom jej rodičia vedeli.
Neodišla dobrovoľne
V roku 1970 sa začalo viac ako štvrťstoročné televízne pôsobenie Adely Králikovej-Strakovej v Slovenskej televízii, pričom ju v roku 1982 ocenili najvyšším televíznym vyznamenaním v Československu, Zlatým krokodílom. O jej obľúbenosti, talente a ľubozvučnom prejave sa tak nedalo pochybovať. Napriek tomu jej kariéra v Československej a neskôr v Slovenskej televízii v roku 1996 skončila.
Teraz bývalá hlásateľka po rokoch priznala, že tento koniec nebol jej vlastným rozhodnutím. Ako napísala na Instagrame a prihovorila sa fanúšikom: „Dlhé roky ste boli súčasťou môjho života a ja zase cez obrazovku som ho prežívala s vami… 3. mája 1996 som mala svoju poslednú službu v hlásateľni. Nebolo to moje dobrovoľné rozhodnutie, ale s odstupom toľkých rokov sa už na to pozerám s nadhľadom.“
Ada Straková sa zároveň podelila o posledné fotografie, ktoré ju zachytávajú v pravom hlásateľskom lesku slovenskej televízie. „Tieto fotografie vznikli 3 týždne pred mojím odchodom z televízie priamo na vysielacom pracovisku,“ prezradila.
V komentároch sa ihneď stretli fanúšikovia hlásateľky a odkázali jej napríklad: „Pamätám si na Vás aj na Vaše kolegyne ako dieťa, to boli krásne časy.“ alebo „Úžasný hlas, to sme sa tešili ako deti, keď ste ohlasovala rozprávku.“
Hoci tak bývalá hlásateľka nepriznala, čo presne stálo za jej odchodom z televízie, postarala sa fanúšikom o poriadnu dávku nostalgie. Tí jej na oplátku ukázali, že na ňu nikdy nezabudli a že tak, ako písala, bola súčasťou ich životov.
